Tranh cãi chuỗi cà phê hoạt động tại Việt Nam nhưng thực đơn chỉ chuộng tiếng Anh

HHTO - Việc chuỗi quán cà phê nhượng quyền nổi tiếng này sử dụng thực đơn chủ yếu bằng tiếng Anh mà không có tiếng Việt đi kèm đang được netizen rôm rả bàn luận với nhiều ý kiến trái chiều.

Trên mạng xã hội gần đây xuất hiện một số bài đăng chỉ ra thực đơn của một chuỗi cà phê nhượng quyền nổi tiếng hoạt động tại Việt Nam nhưng không sử dụng tiếng Việt đặt tên cũng như diễn giải thành phần các món đồ uống.

Thương hiệu này có nhiều quán mở trên khắp Việt Nam, thế nhưng phần thực đơn sử dụng phần lớn tiếng Anh. Trong đó, nhiều món đồ uống không có tên hay diễn giải thành phần bằng tiếng Việt đầy đủ, từ đó khiến những khách hàng không thành thạo tiếng Anh gặp khó khăn khi đặt món.

Ngoài ra trong bài đăng, cư dân mạng đã so sánh thực đơn của thương hiệu này tại các chi nhánh ở Việt Nam với các nước khác trong khu vực châu Á như Hàn Quốc, Thái Lan... và chỉ ra rằng các quán nhượng quyền tại các thị trường khác có kèm ngôn ngữ địa phương đầy đủ, chi tiết. Cuộc tranh luận từ đó thu hút nhiều người tham gia.

Bài viết xoay quanh việc chuỗi cà phê nổi tiếng không có thực đơn chuẩn tiếng Việt.

Một bức ảnh được cho là thực đơn của quán chỉ có 1 dòng tiếng Việt, còn lại các món nước lẫn kích cỡ ly đều sử dụng tiếng Anh và đơn vị đo lường của Mỹ.

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự đồng tình với bài viết, tỏ thái độ khó hiểu khi thương hiệu không bản địa hóa khi hoạt động kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Một số bình luận còn nhấn mạnh rằng điều này vô tình tạo ra rào cản, khiến trải nghiệm thưởng thức đồ uống tại nơi đây có thể trở nên kém thoải mái hơn.

Các ý kiến đồng tình với bài đăng cũng chỉ ra thực tế rằng hiện nay hầu hết các quán cà phê, trà sữa tại Việt Nam (dù là thương hiệu lớn hay nhỏ) đều sử dụng thực đơn song ngữ hoặc hoàn toàn bằng tiếng Việt để dễ tiếp cận khách hàng. Việc một thương hiệu lớn, nổi tiếng và có nhiều chi nhánh tại Việt Nam vẫn giữ thực đơn phần lớn tiếng Anh dễ gây cảm giác xa cách, cũng như cho thấy sự thiếu tinh tế đến từ hãng.

Nhiều người đồng tình với việc thương hiệu thiếu tinh tế khi sử dụng thực đơn toàn tiếng Anh.

Bên cạnh đó cũng có những ý kiến bênh vực cho thương hiệu, lập luận rằng việc sử dụng tên món bằng tiếng Anh là thông lệ quốc tế, giúp giữ được sự nhất quán trong chuỗi toàn cầu và dễ dàng nhận diện cho khách hàng thường xuyên. Ý kiến ủng hộ cho rằng không phải nguyên liệu hay cách pha chế nào cũng dịch sang tiếng Việt một cách chính xác, tự nhiên. Đồng thời, họ cho rằng do tệp khách hàng mục tiêu của quán cà phê này tại Việt Nam chủ yếu là giới trẻ, nhân viên văn phòng tiếp xúc nhiều với môi trường quốc tế và khách nước ngoài, nên việc giữ thực đơn tiếng Anh là lựa chọn phù hợp với định vị thương hiệu.

Ngoài ra, có ý kiến chỉ ra thực đơn cơ bản tại quầy của thương hiệu này thực chất vẫn có thông tin tiếng Việt, chú thích cho một số loại đồ uống thông dụng. Song, phần tiếng Anh vẫn chiếm ưu thế, trong khi phần tiếng Việt cần được làm nổi bật hơn để khách hàng dễ đọc và theo dõi.

Cuộc tranh luận cho thấy bên cạnh chất lượng đồ uống, khách hàng, đặc biệt là giới trẻ Việt cũng rất quan tâm đến cách thức, thái độ kinh doanh của nhãn hàng đối với văn hoá, người dân bản địa. Việc chăm chút từng chi tiết nhỏ như thực đơn, bảng thông tin hay cách giao tiếp, xử lý vấn đề của nhân viên đều là những ấn tượng ban đầu, quyết định khách hàng có đánh giá tốt hay quay trở lại nhiều lần sau hay không. Nhận thức này đòi hỏi các thương hiệu quốc tế khi bước vào thị trường Việt Nam phải tìm hiểu kỹ văn hoá, tính cách người tiêu dùng để từ đó nâng cao tiêu chuẩn vận hành, phục vụ.

Ảnh chụp thực đơn thời điểm 10 tháng trước từ một khách trên Google Maps, cho thấy tiếng Việt chỉ được sử dụng ở một số loại đồ uống. Ảnh: Hoang Nhut Nguyen