Đi Vườn quốc gia Cúc Phương: Mua vé online, check-in đừng quên bảo vệ loài bướm

Sam (tổng hợp)

HHTO - Vườn quốc gia Cúc Phương đang vào mùa bướm nên đặc biệt hút khách. Nếu chọn nơi đây làm điểm đến cuối tuần thì đây là những lưu ý bạn không nên bỏ qua.

Vì đang "nổi đình nổi đám" trên mạng xã hội với loạt hình đẹp mê lòng người cùng đàn bướm hay cây ráy khổng lồ nên lượng khách đến Vườn quốc gia Cúc Phương thời gian này đông hơn gấp bội. Cuối tuần qua (4 - 5/4), trên TikTok và Threads có hàng loạt video/ ảnh chia sẻ khung cảnh xếp hàng dài của người - xe ở lối vào quầy vé, rừng.

Theo đó, nếu xác định đi Cúc Phương thời gian này vào dịp cuối tuần, bạn cần chuẩn bị tinh thần phải mất thời gian hơn trong việc xếp hàng vào rừng hoặc chờ check-in ở một số góc chụp hot trên mạng, thậm chí là tắc đường khi gần đến Vườn quốc gia. Hãy mua vé online từ ở nhà để tiết kiệm thời gian chờ.

Hàng dài xe xếp hàng vào cuối tuần qua ở Cúc Phương. - Nguồn: TikTok @em.b.m75

Nếu di chuyển bằng phương tiện cá nhân và không có dự định trekking thì bạn có thể đi xe thẳng vào giữa đường rừng. Bạn có thể dừng ở bất cứ đâu để tham quan, tận hưởng thiên nhiên mà không nhất thiết phải tìm đúng "góc sống ảo" hot bởi ở Cúc Phương, mọi nơi đều mang đến cảm giác thư thái.

Buổi sáng không chỉ là "giờ vàng" ngắm bươm bướm mà còn là thời gian tuyệt vời nhất để tham quan vì không khí mát mẻ. Vườn quốc gia Cúc Phương là khu bảo tồn thiên nhiên và rừng đặc dụng nên khi tham quan hay quay chụp tại đây, bạn cần lưu ý không làm tổn hại những chú bướm đậu dưới thảm lá khô, nền cỏ; không hét lớn hay có hành động khiến loài động vật như khỉ, voọc... hoảng sợ.

Trên Threads, một bài viết đang viral, bày tỏ phẫn nộ khi một bộ phận du khách vì check-in mà làm tổn hại đến bươm bướm. Phần bình luận và trích dẫn cũng có nhiều ý kiến tương đồng, hi vọng du khách cùng nâng cao ý thức bảo tồn thiên nhiên, động - thực vật khi tham quan.

Đi càng sâu sẽ khám phá được nhiều điều thú vị. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho bản thân, du khách không nên đi vào rừng sâu một mình. Sóng điện thoại sẽ rất yếu khi vào sâu nhưng đừng quên sạc đầy pin và mang theo sạc dự phòng. Các khu nghỉ có bán đồ ăn, nước uống nên hãy mang theo tiền mặt do sóng kém khó chuyển khoản. Bạn cũng nên chuẩn bị sẵn một ít để lót dạ trong hành trình tham quan. Bôi/ xịt thuốc chống muỗi, côn trùng trước khi tham quan vì càng đi sâu, môi trường càng ẩm thì muỗi, vắt càng nhiều; nên mặc quần áo dài.

