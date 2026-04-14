Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Á hậu Mai Ngô được chọn là đại diện Việt Nam dự thi Miss Supranational 2026

JEANIE - Ảnh: NVCC

HHTO - Tối 13/4, Á hậu Mai Ngô chính thức trở thành Miss Supranational Vietnam 2026, cô sẽ đại diện Việt Nam dự thi Miss Supranational 2026 vào tháng 7 tới tại Ba Lan.

Người đẹp Mai Ngô tên thật là Ngô Thị Quỳnh Mai, cô từng lọt Top 18 Vietnam's Next Top Model 2013, giành danh hiệu Á quân The Face Vietnam 2016, Á quân The New Mentor - Người mẫu toàn năng 2023, Á hậu 4 cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022.

Năm 2025, tại cuộc thi Miss Charm (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) 2025, Mai Ngô lọt Top 12 chung cuộc và giành danh hiệu Miss Tourism Charm 2025. Người đẹp không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng trình diễn mà còn được đánh giá cao bởi tinh thần cầu tiến, sự nghiêm túc trong nghề và khát khao chinh phục những thử thách mới.

Với nền tảng kinh nghiệm cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cô được kỳ vọng sẽ mang đến một hình ảnh phụ nữ Việt Nam tự tin, hiện đại tại Miss Supranational 2026.

Miss Supranational là cuộc thi sắc đẹp diễn ra tại Ba Lan từ năm 2009, do Hiệp hội sắc đẹp Thế giới (World Beauty Association S.A - WBA) có trụ sở ở Panama điều hành. Đây là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn thuộc Big6, năm nay là mùa giải thứ 17. Dự kiến đêm Chung kết cuộc thi Miss Supranational 2026 diễn ra ngày 31/7, tại Ba Lan. Đương kim Miss Supranational là người đẹp Eduarda Braum đến từ Brazil.

Tại cuộc thi này, đại diện Việt Nam có thành tích cao nhất là người đẹp Nguyễn Huỳnh Kim Duyên với vị trí Á hậu 2 kèm giải thưởng Supra Chat, mùa thi năm 2022.

JEANIE - Ảnh: NVCC
#Mai Ngô #Miss Supranational 2026 #Việt Nam #Hoa hậu Siêu Quốc gia 2026 #nhan sắc #Ngô Thị Quỳnh Mai

Xem thêm

Cùng chuyên mục