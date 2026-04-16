Giải mã loạt dấu hiệu "hack não": It’s CHARLES là nhân tố tiếp theo gia nhập dàn Anh tài

Khang Duy
HHTO - Vượt ra ngoài mọi dự đoán của cộng đồng mạng, danh tính "Anh tài" ẩn sau loạt gợi ý về người ngoài hành tinh và núi lửa đã chính thức lộ diện, gọi tên It’s CHARLES.

Tối ngày 15/4, trang chính thức của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tiếp tục đăng tải bài viết để “nhả hint” về các nghệ sĩ sẽ tham gia mùa mới với loạt hình ảnh khó đoán như người ngoài hành tinh bước ra từ cánh cửa, núi lửa và bươm bướm. Ban đầu, cộng đồng mạng gần như “bó tay” trước bộ gợi ý quá ẩn dụ này, đến mức ê-kíp phải tiếp tục bình luận thêm các gợi ý như “ALIEN”, “Đây không phải là Tân Binh” và “Nghe Hoả Ca đỡ đi” để kéo khán giả về đúng hướng.

Chiếc poster gợi ý của chương trình khiến cộng đồng mạng phải "nhức đầu".
Chương trình phải "thả thêm hint" cho các thám tử mạng.

Ngay lập tức, các "thám tử mạng" đã khoanh vùng và xác định nhân vật đứng sau loạt ẩn dụ này chính là It’s CHARLES. Hình ảnh người ngoài hành tinh bay ra từ cánh cửa được cho là ám chỉ nhóm Alien.Next.Door do nam nghệ sĩ sáng lập. Trong khi đó, chi tiết núi lửa liên kết trực tiếp với Hỏa Ca - bài hát chủ đề của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa trước mà CHARLES góp mặt trong đội ngũ sản xuất.

Riêng biểu tượng con bướm được cộng đồng mạng lý giải là sự gợi nhắc đến chương trình Tân Binh Toàn Năng, nơi anh giữ vai trò viết lời cho ca khúc chủ đề Show Me, khiến mọi nghi vấn đều đổ dồn về việc anh sẽ tham gia đội ngũ Anh tài mùa 2.

It's CHARLES từng xuất hiện trên chương trình Tân Binh Toàn Năng.

Dành cho những ai còn xa lạ, It’s CHARLES tên thật là Huỳnh Phương Duy, một nghệ sĩ đa năng hoạt động độc lập dưới nhiều vai trò từ ca sĩ, nhạc sĩ đến nhà sản xuất và đạo diễn. Bước ra từ chương trình The Voice Vietnam 2018, anh dần khẳng định vị thế trong giới chuyên môn khi đứng sau hàng loạt bản hit như So Close (Binz x Phương Ly), Hy Vọng (GONZO) hay đảm nhận vai trò đạo diễn cho các MV đình đám như Nàng Thơ và Giữa Đại Lộ Đông Tây.

Sự xuất hiện của It’s CHARLES được xem là một "cú twist" đầy ngoạn mục bởi cái tên này hoàn toàn nằm ngoài các danh sách dự đoán trước đó. Chính vì không nằm trong "tầm ngắm" từ đầu, việc danh tính của anh được giải mã qua những gợi ý lắt léo đã tạo nên một làn sóng bất ngờ và thích thú lớn cho các Gai Con.

#It's CHARLES #Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai #hint hack não #nghệ sĩ #giải mã bí ẩn #truyền hình

