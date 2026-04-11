Ê-kíp ATVNCG 2026 tung manh mối, Gai Con vào cuộc giải mã dàn "Anh tài"

HHTO - Loạt manh mối vừa được nhà sản xuất Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG) 2026 tung ra nhanh chóng khiến cộng đồng Gai Con háo hức, "soi" từng chi tiết để dự đoán danh tính dàn nghệ sĩ góp mặt.

Những ngày qua, fanpage chính thức của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG) liên tục "thả hint" cho ATVNCG 2026, khiến cộng đồng Gai Con sôi động trở lại với hàng loạt suy đoán về dàn "Anh tài" mới.

Tiếp nối ATVNCG 2024, ê-kíp chương trình bắt đầu "tung hint" về dàn "Anh tài" khiến Gai Con háo hức. Ảnh: ATVNCG.

Tối 8/9, ê-kíp đăng tải dòng giới thiệu ngắn gọn: "Hồ sơ đầu tiên của niên khóa 26", đi kèm hình ảnh tấm rèm đỏ sân khấu và dòng chữ "Ngày xửa ngày xưa". Chi tiết tưởng chừng đơn giản này nhanh chóng "gây bão", bởi nó không trùng khớp với bất kỳ cái tên nào trong danh sách được lan truyền trước đó.

Nhiều khán giả lập tức liên tưởng đến thương hiệu kịch Ngày Xửa Ngày Xưa của sân khấu IDECAF và gọi tên những gương mặt quen thuộc như Đình Toàn hay Đại Nghĩa. Một số ý kiến khác lại nghiêng về Duy Khánh - "Anh tài" từng tái hiện các tiểu phẩm của Ngày Xửa Ngày Xưa trong Gương Mặt Thân Quen.

Tuy nhiên, khả năng góp mặt của nghệ sĩ Đình Toàn được cho là không cao khi anh hiện giữ vai trò Giám đốc nghệ thuật tại IDECAF. Trong khi đó, NSƯT Đại Nghĩa lại từng có những chia sẻ "úp mở" liên quan đến cụm từ "vượt ngàn chông gai", khiến người hâm mộ tiếp tục nuôi hy vọng.

Nhiều Gai Con "thắp nến" cho sự xuất hiện của hai nghệ sĩ. Ảnh: FBNV.

Đến tối 9/9, chương trình tiếp tục tung manh mối thứ hai với dòng chữ: "Mời các người chơi đưa ra đáp án cuối cùng", kèm hình ảnh một người mặc vest đứng trước logo Ai Là Triệu Phú. Lần này, netizen nhanh chóng khoanh vùng hai cái tên MC Lại Văn Sâm và Đinh Tiến Dũng (Giáo sư Cù Trọng Xoay).

Trong đó, chi tiết chiếc nơ thay vì cà vạt khiến nhiều Gai Con nghiêng về hình ảnh đặc trưng của "Giáo sư Xoay". Dù vậy, không ít khán giả vẫn kỳ vọng vào sự xuất hiện đặc biệt của MC Lại Văn Sâm, thậm chí hài hước đề xuất: "Mời MC Anh Tuấn làm "Anh tài", bác Sâm làm MC đi ạ".

Sự xuất hiện của một trong hai MC gạo cội sẽ là ẩn số thú vị cho ATVNCG 2026. Ảnh: FBNV.

Tối 10/4, ê-kíp tiếp tục "nhá hàng" bằng hình ảnh một người khổng lồ. Chỉ sau ít phút, fan đã nhanh chóng "soi" ra liên hệ với vở xiếc Vùng Đất Kỳ Bí và cái tên được gọi nhiều nhất là nghệ sĩ xiếc Phùng Minh Cương, người nổi bật với vai "Hỏa Thần". Nếu dự đoán này chính xác, đây sẽ là một màu sắc mới mẻ cho sân khấu Chông Gai, khi yếu tố trình diễn được đầu tư công phu hơn.

Nam nghệ sĩ xiếc nhanh chóng được các Gai Con đoán ra. Ảnh: FBNV.

Với những manh mối đầu tiên đã được hé lộ, danh tính dàn "Anh tài" 2026 đang dần lộ diện. Theo kế hoạch, chương trình sẽ trở lại vào tháng 6/2026, sau một năm tạm ngắt quãng. Trước đó, vào ngày 26/4, concert Gai Home - quy tụ dàn "Anh tài" 2024 - cũng sẽ diễn ra, như một lời chào trước khi hành trình mới chính thức bắt đầu.