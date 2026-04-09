Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 cận kề, Anh tài - Gai Con vẫn "lụy" mùa Hè 2024

HHTO - Không chỉ là một chương trình truyền hình, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG) 2024 để lại dư âm lớn với nhiều cảm xúc khó quên. Gai Con và dàn "Anh tài" vẫn chưa sẵn sàng nói lời tạm biệt với mùa Hè năm ấy.

Dù Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã xác nhận trở lại vào tháng 6/2026, nhưng với dàn "Anh tài", cộng đồng Gai Con và cả ê-kíp, dường như mùa Hè 2024 vẫn chưa khép lại. Với nhiều người, ATVNCG 2024 không chỉ là một chương trình thành công, mà còn là một vùng ký ức đủ lớn để níu chân tất cả những người từng đi qua.

ATVNCG 2024 không chỉ đưa các nghệ sĩ đến gần công chúng hơn, mà còn tạo ra những kết nối đặc biệt giữa 33 "Anh tài" và đông đảo khán giả. 33 "Anh tài", MC Anh Tuấn, thậm chí cả ê-kíp sản xuất đều có thêm nhiều fan mới theo sát từng lịch trình. Những dự án tích cực với quy mô chưa từng có cũng góp phần tạo nên dấu ấn khó quên. Cộng đồng Gai Con từng thực hiện chiến dịch Gai Nét với 3.300 việc tử tế hay đồng thời xác lập kỷ lục Guinness về số người mặc trang phục truyền thống Việt Nam đông nhất tại concert. Tình cảm ấy đã được chứng minh qua 8 đêm concert liên tiếp "cháy vé" và sức nóng vẫn kéo dài đến concert Gai Home sắp tới.

Gai Con có thể chưa sẵn sàng nói lời tạm biệt, nhưng họ chọn cách tận hưởng trọn vẹn mỗi lần được "về nhà".

Tinh thần "chưa chịu move on" còn thể hiện rõ qua việc người hâm mộ liên tục sáng tạo lại những hình ảnh mang tính biểu tượng của chương trình. Từ bức ảnh tổng kết hành trình với câu chủ đề "Cảm ơn vì đã đến", các Gai Con đã biến tấu thành nhiều phiên bản khác nhau, lồng ghép các câu nói đặc trưng như "đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới", "dị kiều"… như một cách để lưu giữ ký ức.

Về phía các "Anh tài", nhiều người cũng từng thừa nhận đây là một hành trình đặc biệt khi lần đầu có fandom riêng, lần đầu được fan tổ chức các dự án ủng hộ quy mô lớn. Duy Khánh, BB Trần, Rhymastic, SOOBIN hay Phạm Khánh Hưng, thậm chí cả guitarist chương trình... "đóng dấu" logo chương trình trên da như một dấu ấn cho cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

Các Gai Con đã cùng nhau tạo nên "cuốn kỷ yếu Chông Gai" niên khóa 2024 - 2026.

Tuy nhiên, đi cùng với thành công là áp lực. Sau 2 năm phủ kín các hoạt động từ concert, phim điện ảnh Mưa Lửa, fan meeting đến các dự án cá nhân, kỳ vọng của khán giả dành cho ATVNCG 2026 đã được đẩy lên cao. ATVNCG 2026 vì thế còn là phép thử cho chính thành công của mình. Nếu mùa Hè 2024 là điểm khởi đầu thì mùa Hè 2026 được kỳ vọng sẽ là chương tiếp theo mở ra những trải nghiệm mới cho khán giả.