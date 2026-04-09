LyLy tái hợp Vĩnh Đam sau Thỏ Ơi!!, mở ra ván cờ tình yêu giữa Hậu và Vua

HHTO - Sau "Thỏ Ơi!!", LyLy - Vĩnh Đam tái hợp trong MV "Mưa rào và đại dương", với câu chuyện được thể hiện qua hình ảnh ẩn dụ của một bàn cờ vua, xoay quanh mối quan hệ giữa Hậu và Vua.

Mưa rào và đại dương là một bản Pop Ballad đúng với sở trường của LyLy. Tuy nhiên, không còn dừng lại ở những câu chuyện tình yêu đơn tuyến, những mối tình trong trẻo, LyLy dần đi vào những vấn đề nội tâm, có chiều sâu hơn.

Theo đó, câu chuyện trong MV ẩn dụ về một bàn cờ vua - nơi mối quan hệ giữa Hậu và Vua trở thành trung tâm. Trong cờ vua, quân Hậu là quân mạnh nhất, có thể di chuyển ngang - dọc - chéo xuyên suốt bàn cờ vua, trong khi quân Vua mỗi lần chỉ có thể di chuyển 1 ô nhưng lại là quân cờ quan trọng nhất quyết định thắng - thua.

Trong "ván cờ” lần này, Hậu (LyLy) luôn chọn ở lại để bảo vệ Vua (Vĩnh Đam). Hậu không ngừng hy sinh, chiến đấu và chấp nhận tổn thương, chỉ mong một lần được Vua nhìn nhận. Thế nhưng, Vua chưa từng ngoảnh lại.

Với Vua, chiến thắng luôn là ưu tiên duy nhất. Đến ván cờ cuối cùng, Hậu đưa ra lựa chọn khác - cô không còn tiếp tục bảo vệ Vua. Lần đầu tiên, Vua nhìn về phía Hậu, nhưng không phải để thấu hiểu, mà là trách móc và thất vọng. Chính khoảnh khắc đó, Hậu nhận ra rằng trong thế giới của Vua, cô chưa từng thực sự tồn tại...

Mưa rào và đại dương cũng đánh dấu lần kết hợp đầu tiên của LyLy với “phù thủy sân khấu” - đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư. Về mặt hình ảnh, MV đánh dấu bước chuyển rõ rệt của LyLy: mạnh mẽ, cá tính và mang thông điệp về nữ quyền. Ở phần bình luận MV, người hâm mộ dành lời khen cho ý tưởng MV cũng như những ẩn ý được đặt để trong toàn bộ câu chuyện.

Tiếp nối câu chuyện ẩn dụ trong MV, phần âm nhạc của Mưa rào và đại dương không đi theo lối kể chuyện tuyến tính, mà mở ra bằng những lớp tự sự dằn vặt, nơi nhân vật nữ đối diện trực tiếp với chính mình. Đây là điểm khởi đầu cho hành trình tự khai mở nhận thức - khi tình yêu không còn là điều để tự hào, mà trở thành cái giá phải trả cho những lựa chọn bồng bột trong quá khứ.

Trước đây, LyLy gây ấn tượng với những ca khúc dễ nghe, dễ chạm, thì hiện tại, fan V-Pop có thể thấy một cá tính âm nhạc ngày càng mạnh mẽ hơn. Các sản phẩm như 24h Moving On, OST của phim Thỏ Ơi!! và mới nhất - Mưa rào và đại dương cho thấy khả năng viết nhạc ngày càng thăng hoa của LyLy.

Năm 2026 là dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp của LyLy, khi cô đồng thời có vai diễn điện ảnh đáng nhớ, và liên tục ra mắt các sản phẩm âm nhạc. Sau Mưa rào và đại dương, LyLy dự định công bố các dự án quan trọng xuyên năm.