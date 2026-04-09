Gai Con gọi tên dàn "Anh tài" lạ mà quen cho ATVNCG 2026: MC, "giáo sư"?

HHTO - Những ngày qua, danh sách các "Anh tài" tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG) 2026 luôn nhận được sự quan tâm của khán giả. Vậy đâu là những "sít rịt" thú vị được mong chờ xuất hiện nhất?

Những ngày gần đây, câu chuyện về dàn "Anh tài" của ATVNCG 2026 liên tục thu hút sự chú ý của netizen. Từ các danh sách lan truyền đến wishlist do chính Gai Con đề xuất, nhiều cái tên bất ngờ xuất hiện, trong đó đáng chú ý là MC Trần Ngọc, rapper Thái VG, "giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Trong đó, MC Trần Ngọc là gương mặt nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả trẻ. Anh sở hữu lượng người theo dõi đáng kể trên TikTok nhờ loạt nội dung gần gũi, duyên dáng xoay quanh đời sống và các chủ đề Gen Z. Việc Trần Ngọc gần đây chăm chỉ tập nhảy, cùng những tương tác "đáng ngờ" trên mạng xã hội, càng khiến Gai Con có thêm cơ sở để "khều" anh cho vị trí "Anh tài". Nếu góp mặt, nhiều khán giả kỳ vọng anh sẽ là một nhân tố thú vị, có thể biến hóa linh hoạt trên sân khấu.

MC Trần Ngọc còn có mối lương duyên thú vị với "Anh tài" Bùi Công Nam. Ảnh: Threads @mctranngoc.

Ngoài ra, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng bất ngờ được gọi tên. Là một trong những hitmaker của V-pop, anh sở hữu gia tài sáng tác trải dài từ nhạc trẻ đến thiếu nhi với những ca khúc đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ như Vầng Trăng Khóc, Chiếc Khăn Gió Ấm, Nhật Ký Của Mẹ,... Tuy nhiên, việc anh vẫn đang theo học tại Nhạc viện TP.HCM khiến nhiều người cho rằng khả năng tham gia chương trình vẫn còn bỏ ngỏ.

"Cụ" Nguyễn Văn Chung còn được nhiều khán giả yêu mến bởi sự duyên dáng trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV.

Thái VG lại mang đến một màu sắc hoàn toàn khác. Là rapper đời đầu, có hơn hai thập kỷ hoạt động, anh được xem là một trong những người đặt nền móng cho rap Việt. Sau khi đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại Rap Việt, Thái VG trở nên quen thuộc hơn với khán giả trong nước, đặc biệt nhờ phong cách giao tiếp pha trộn Anh - Việt đặc trưng. Chính yếu tố này cũng khiến nhiều Gai Con vừa hào hứng, vừa tò mò nếu xuất hiện tại ATVNCG, liệu anh có "bắt sóng" kịp những "mảng miếng" của đồng đội?

"Anh cả" của làng rap Việt sẽ là một ẩn số thú vị nếu thật sự tham gia "vượt chông gai". Ảnh: FBNV.

Bên cạnh đó, "giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng cũng là một "nguyện vọng" của nhiều Gai Con. Với nền tảng là MC, biên kịch và diễn viên hài, anh được yêu thích nhờ sự thông minh, dí dỏm. Hình ảnh của anh khiến nhiều khán giả liên tưởng đến vai trò kết nối của "Anh tài" Thành Trung ở mùa trước. Việc "giáo sư" từng được mời đến concert encore của chương trình càng khiến những đồn đoán thêm phần có cơ sở.