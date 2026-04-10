Ma Ran Đô để lộ tạo hình và thời gian phim "Hoàng Hậu Cuối Cùng" ra rạp?

HHTO - Netizen soi ra loạt hint "rõ mồn một" cho thấy nam diễn viên Ma Ran Đô đang tham gia phim Hoàng Hậu Cuối Cùng. Độ hợp vai cũng như tương tác cùng bạn diễn - được cho là "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà (vai Nam Phương Hoàng hậu) - được khán giả dự đoán ra sao?

Mới đây, netizen "soi" ra chi tiết cho thấy vai diễn Hoàng đế Bảo Đại trong phim điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng đã tìm thấy chủ nhân - nam diễn viên Ma Ran Đô. Cụ thể, chủ nhân của một tài khoản Threads đã trổ tài làm "thám tử" và đưa ra kết luận: "Nói gì nữa, lộ hint rõ mồn một luôn Ma Ran Đô chính là người vào vai Hoàng đế Bảo Đại trong phim điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng. Dựa vào những hint này thì chắc chắn 100% luôn, mặc dù chỉ chụp cái background (bối cảnh nền) đằng sau, rồi cái kiểu tóc vuốt keo đặc trưng thì rõ ràng luôn".

Để củng cố cho những lập luận của mình, bạn còn chia sẻ thêm hai bức ảnh Ma Ra Đô đăng trên Instagram vào hồi đầu tháng 4. Trong đó, nam diễn viên sinh năm 1997 "hòa mình vào thiên nhiên" với nét mặt vui tươi. Bối cảnh xung quanh Ma Ran Đô là khuôn viên rộng, mang nét cổ kính, phía sau lưng là một bức tường đá ngả màu theo thời gian.

Ma Ran Đô "đánh lạc hướng" fan khi gắn địa điểm check-in là Sapa nhưng... không ai tin.

Dân mạng cũng phát hiện bài đăng trên của Ma Ran Đô được đàn chị Tăng Thanh Hà "thả tim". Bởi lẽ, từ cuối năm ngoái, dân mạng đã tin chắc tới 99% rằng Tăng Thanh Hà sẽ tái xuất màn ảnh rộng sau 13 năm - vào vai Nam Phương Hoàng hậu.

Đến hiện tại, "nam chính trăm tỷ" Ma Ran Đô, "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà hay ê-kíp sản xuất phim vẫn chưa chính thức chia sẻ thông tin về dàn diễn viên. Song, sau khi xâu chuỗi lại nhiều dữ kiện, khán giả vô cùng háo hức chờ đợi màn kết hợp của hai chị em. Nhìn thoáng qua tạo hình của Ma Ran Đô khi vào vai Hoàng đế Bảo Đại, netizen cho rằng anh tăng cân để nhìn giống nhân vật. Một bình luận chia sẻ: "Giống cũng phải 85 - 90% á. Lúc thấy hai tấm hình này ổng đăng lên cũng hơi bất ngờ form kiểu tóc của cụ Bảo Đại, không lạc đi đâu được".

Ma Ran Đô trả lời một bình luận hẹn fan vào tháng 8 năm sau (2027). Netizen cho rằng đây là thời điểm phim ra rạp.

Sau 6 năm ấp ủ, bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito chính thức khởi động dự án với vòng tuyển chọn diễn viên gắt gao vào năm 2025. Đến cuối tháng 3/2026, ê-kíp bước sang giai đoạn bấm máy. Đoàn phim sẽ có một tháng làm việc, khai thác bối cảnh cung đình triều Nguyễn tại nhiều điểm di sản như Đại Nội Huế, Cung An Định, Lăng vua Tự Đức và cửa Quảng Đức.

Ê-kíp bấm máy vào ngày 20/3 vừa qua, khởi quay tại Cố đô Huế.

Theo ê-kíp, bộ phim làm về thiên tình sử có thật của Nam Phương Hoàng hậu và Hoàng đế Bảo Đại. Từ lúc bà bước vào cuộc hôn nhân hoàng tộc, trải qua những biến động lịch sử và sự kết thúc của một triều đại. Phim cũng sẽ được quay tại Đà Lạt, Buôn Ma Thuột và Pháp - nơi Nam Phương Hoàng hậu đã sống những năm tháng cuối đời.