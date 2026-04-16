Thượng Công Chúa chưa chiếu, Mạnh Tử Nghĩa - Lý Quân Nhuệ sắp đóng chung phim nữa?

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
HHTO - Thông tin Mạnh Tử Nghĩa - Lý Quân Nhuệ chuẩn bị tái hợp trong phim mới đang khiến khán giả tranh cãi. Và đa số mọi người đều nghĩ cặp đôi dừng ở Thượng Công Chúa là vừa đẹp.

Từ sau phim Cửu Trùng Tử bùng nổ năm 2024, Mạnh Tử Nghĩa - Lý Quân Nhuệ trở thành cặp đôi được yêu thích. Khán giả chỉ muốn hai người xuất hiện cùng nhau, nên khi hoạt động độc lập thì cả Mạnh Tử Nghĩa lẫn Lý Quân Nhuệ đều không đạt được thành công như Cửu Trùng Tử.

﻿Mạnh Tử Nghĩa - Lý Quân Nhuệ nổi tiếng từ Cửu Trùng Tử

Phim mới nhất của Lý Quân Nhuệ là Băng Hồ Trọng Sinh không có kết quả khả quan, kéo dài chuỗi vai chính thất bại của anh. Mạnh Tử Nghĩa đang đóng Tướng Môn Độc Hậu nhưng cũng chưa có gì đảm bảo phim sẽ có thành tích tốt. Hiện giờ, fan của cặp đôi đang mong chờ Thượng Công Chúa lên sóng, để thấy Mạnh Tử Nghĩa - Lý Quân Nhuệ tái hợp.

Hai người đang có Thượng Công Chúa chờ lên sóng

Nhưng mới đây, mạng xã hội còn lan truyền tin đồn hai người chuẩn bị đóng tiếp dự án ngôn tình Đợi Gió Tới Hôn Em. Mạnh Tử Nghĩa vào vai ngôi sao điện ảnh Phó Tuyết Lê, Lý Quân Nhuệ là bác sĩ pháp y Hứa Tinh Thuần lạnh lùng. Nhiều năm trước, hai người từng là một đôi uyên ương thắm thiết nhưng tuổi trẻ bồng bột đã khiến đôi trẻ chia xa. Còn hiện giờ, Phó Tuyết Lê và Hứa Tinh Thuần vô tình gặp lại, tình cảm năm xưa bắt đầu nhen nhóm trở lại. Nửa muốn yêu lại từ đầu, nửa oán hận đối phương đã khiến cả hai người rơi vào hoang mang.

Cặp đôi được cho là sắp có phim chung thứ 3

Tuy nhiên, khán giả lại không ủng hộ việc Mạnh Tử Nghĩa - Lý Quân Nhuệ lại đóng chung phim. Bởi Cửu Trùng Tử vừa chiếu năm 2024, sắp tới có Thượng Công Chúa chưa kể hai người còn đi show thực tế cùng nhau. Nghĩa là Mạnh Tử Nghĩa - Lý Quân Nhuệ xuất hiện chung rất nhiều trong thời gian qua, nếu quay tiếp Đợi Gió Tới Hôn Em thì rất dễ bị nhàm chán. Đa số khán giả đều cho rằng cả hai nên kết hợp với những bạn diễn khác để tạo sự mới mẻ, vài năm nữa tái hợp cũng không muộn.

Netizen khuyên Mạnh Tử Nghĩa - Lý Quân Nhuệ chờ vài năm nữa hãy tái hợp

Thêm vào đó, lịch trình của Mạnh Tử Nghĩa quá dày đặc, danh sách phim đã quay xong và chưa chiếu có Tam Tuyến Mê Hồi, Bách Hoa Sát, Thượng Công Chúa, hiện đang đóng Tướng Môn Độc Hậu, lại sắp gia nhập đoàn làm phim Một Tay Hái Sao Một Tay Đạp Đất. Nên chưa có gì đảm bảo cô sẽ tham gia Đợi Gió Tới Hôn Em.

qc.jpg
Xem thêm

Cùng chuyên mục