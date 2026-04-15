Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay: Đến nam phụ Trần Ngọc Vàng cũng "gây thương nhớ"

HHTO - Không chỉ nam chính Võ Điền Gia Huy mà nam phụ Trần Ngọc Vàng cũng khiến khán giả thương nhớ trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay.

Trong khi khán giả đang xuýt xoa với chuyện tình Triệu Phú - Thanh Tâm hết sức đáng yêu ở Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay thì bộ phim này còn có một cặp đôi khác cũng được quan tâm không kém: Phan Minh và Hoàn Mỹ. Nếu như Triệu Phú - Thanh Tâm trẻ trung, hồn nhiên thì Phan Minh - Hoàn Mỹ lại là chuyện tình của người trưởng thành, không ồn ào nhưng vẫn đủ ngọt ngào qua những cử chỉ rất nhỏ.

Hai người đã từng hẹn hò nhưng vì hoàn cảnh mà phải chia tay. Mỗi lần gặp lại, Phan Minh và Hoàn Mỹ vẫn dành cho nhau cái nhìn dịu dàng, những hành động quan tâm ân cần, những lần cố tình tạo lý do để được gặp đối phương. Chỉ thế cũng đủ để khán giả rung động, muốn Phan Minh - Hoàn Mỹ trở lại bên nhau và Trần Ngọc Vàng - Thùy Anh từ đó cũng được yêu thích.

Vai Phan Minh của Trần Ngọc Vàng là anh họ của Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy). Phan Minh điềm đạm, trầm tĩnh, luôn tốt bụng ấm áp với mọi người. Anh chấp nhận cạnh tranh công bằng với Triệu Phú trong cuộc đua giành quyền điều hành công ty. Một hình mẫu tổng tài đẹp trai, chân thành như thế luôn được khán giả yêu thích.

Đã vậy, Trần Ngọc Vàng còn siêu đẹp trai. Nhiều khán giả xem phim phải tự hỏi rằng tại sao một mỹ nam có gương mặt hút hồn cùng diễn xuất đa dạng cỡ này mà đến bây giờ mới nổi tiếng. Bởi trước đó, Trần Ngọc Vàng rất lận đận khi nhiều phim thất bại phòng vé như Người Cần Quên Phải Nhớ, Người Mặt Trời.

Rất nhiều trích đoạn của Trần Ngọc Vàng trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay được netizen chia sẻ nhiều trên mạng, càng giúp cái tên Trần Ngọc Vàng nổi bật hơn. Nam diễn viên được khen diễn bằng mắt quá đỉnh, chỉ một ánh nhìn cũng thể hiện được tâm lý phức tạp của Phan Minh.

#Trần Ngọc Vàng #Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay #Thùy Anh #Trần Ngọc Vàng đẹp trai

