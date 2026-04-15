Bước Chân Vào Đời: Hở ra là quỳ, các nhân vật gợi cảm giác như đang trong phim cổ trang

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
HHTO - Khán giả không khỏi thắc mắc khi thấy các nhân vật trong Bước Chân Vào Đời có cách hành xử rất xa lạ với thực tế, chỉ xuất hiện trong phim cổ trang mà thôi.

Bước Chân Vào Đời đang bị xem là bước lùi của phim giờ vàng VTV với kịch bản được đánh giá là cũ kỹ như từ 10 năm trước. Câu chuyện tình yêu khác biệt hoàn cảnh gia đình giữa chàng trai nhà giàu và cô gái nghèo luôn là chủ đề được khán giả yêu thích, nhưng cách các biên kịch khai thác lại làm người xem mệt mỏi với những tình tiết đã xuất hiện ở quá nhiều phim khác, lại thêm nữ chính yếu đuối hay khóc chẳng khác gì từ phim Hàn cách đây 20 năm trùng sinh sang phim Việt.

Tập phim nào nữ chính Thương cũng khóc

Không chỉ nhân vật nữ chính Thương nhận nhiều phản ứng tiêu cực vì hết nửa phim vẫn chưa thấy mạnh mẽ độc lập mà nhiều vai phụ cũng mất điểm vì những hành động rất thiếu thực tế, không hề phù hợp với bối cảnh hiện tại. Chẳng hạn như em gái của Thương là Trang vốn là người tham vọng, lắm chiêu nhiều trò trong công ty vì luôn muốn thành công thật nhanh. Có một lần, vì buổi phỏng vấn mà Trang chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng có nguy cơ bị đổ bể, Trang sẵn sàng quỳ xuống năn nỉ người quen là Lâm hãy tiếp tục ghi hình, nếu không cô sẽ bị mất việc.

Trang quỳ xuống van xin Lâm

Hoặc bà Dung - mẹ của nam chính Quân cũng từng quỳ xuống cầu xin Thương hãy chia tay, rời xa con trai bà. Để ngăn cản con trai yêu cô gái nhà nghèo, bà Dung hết mỉa mai, coi thường Thương, đến tận nhà Thương để chê bai người thân của cô … nhưng việc bà Dung quỳ xuống đúng là không ai ngờ tới.

Bà Dung cũng quỳ trước Thương

Khán giả cho rằng chi tiết này quá khiên cưỡng, không hợp lý. Bà Dung là phu nhân nhà giàu, không có lý do gì phải hạ mình trước cô gái nghèo như Thương. Còn Trang cũng có thể dùng lý lẽ để thuyết phục Lâm ở lại tham gia talkshow tiếp thay vì quỳ xuống như thế này. Hành động này quá sức xa lạ với khán giả hiện đại, cứ như thể nhân vật của Bước Chân Vào Đời đi lạc từ phim cổ trang sang đây.

