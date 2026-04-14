Liên Bỉnh Phát đẹp trai, diễn giỏi nhưng lại bị gắn mác "thuốc độc phòng vé"?

HHTO - Nhìn vào sự nghiệp diễn xuất của Liên Bỉnh Phát, không ít người thắc mắc vì sao nam diễn viên hoạt động ở nước ngoài thì rực rỡ mà ở trong nước lại đóng phim nào ế phim đó.

Từ đầu năm 2026 đến giờ, điện ảnh Việt bùng nổ mạnh mẽ khi đã có tới 6 phim vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng, phim Việt liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé, nhiều dự án tạo được hiệu ứng truyền miệng nhờ nội dung hấp dẫn, làm phim chỉn chu. Thế nhưng, bộ phim Bẫy Tiền của Liên Bỉnh Phát và Lê Tam Triều Dâng lại đứng ngoài cơn sốt phim Việt ấy.

Bẫy Tiền chìm nghỉm ngoài phòng vé dù có cốt truyện mang tính thời sự.

Bẫy Tiền đã phải dời lịch chiếu một lần, từ tháng 11 năm ngoái đổi sang tháng 4 năm nay. Sau gần một tuần ra mắt, phim vẫn chưa đạt nổi 2,5 tỷ đồng doanh thu và với đà này, Bẫy Tiền sẽ bị xếp vào nhóm phim ế khách nhất năm 2026 và Liên Bỉnh Phát lại một lần nữa đối mặt với thất bại ở phòng vé.

Trước đó, nam diễn viên đã có Song Lang, Ngôi Nhà Bươm Bướm rồi Quán Kỳ Nam đều không có doanh thu khả quan, nếu không muốn nói là rất thấp. Dù các dự án mà Liên Bỉnh Phát tham gia đều được khen về chất lượng, diễn xuất của anh cũng rất ổn, nhưng thật đáng tiếc khi vẫn chưa đủ sức hút để kéo đông đảo người xem đến rạp.

Liên Bỉnh Phát từng là Thị đế giải Kim Chung.

Éo le ở chỗ sự nghiệp diễn viên của Liên Bỉnh Phát ở nước ngoài lại rất rực rỡ. Năm 2025, anh đã giành giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" ở lễ trao giải Kim Chung (Đài Loan, Trung Quốc) nhờ phim Bác Sĩ Tha Hương. Liên Bỉnh Phát là người Việt Nam đầu tiên và cũng là diễn viên nước ngoài đầu tiên nhận giải thưởng này sau 60 năm.

Những kịch bản phim điện ảnh mà Liên Bỉnh Phát chọn liệu có quá kén người xem?

Những tưởng thành tích huy hoàng ấy sẽ giúp cái tên Liên Bỉnh Phát bùng nổ hơn ở rạp chiếu, nhưng Quán Kỳ Nam rồi Bẫy Tiền vẫn chịu cảnh ế ẩm. Giờ đây, những người yêu mến Liên Bỉnh Phát đang trông chờ vào Đại Tiệc Trăng Máu 8 với hy vọng bộ phim sẽ giúp anh thoát khỏi cái mác "thuốc độc phòng vé" mà dân mạng gán cho.