Mỹ nhân phim VTV biến hình ngoạn mục: Tuần trước sắp sinh, tuần sau thi Hoa hậu

HHTO - Nếu không phải do chính Trang Emma chia sẻ, nhiều người sẽ không tin rằng hai vai diễn này do cùng một người thể hiện.

Sau Đồng Hồ Đếm Ngược, khung giờ phim ngắn tập của VTV sẽ phát sóng Lời Hứa Đầu Tiên, cũng là lần đầu tiên phim giờ vàng VTV kể về những cuộc thi nhan sắc. Phim xoay quanh Vi Minh, cô gái người Tày xinh đẹp, luôn mong muốn được đặt chân đến thành phố sôi động và có cuộc sống tốt đẹp hơn hiện tại.

Vi Minh quyết tâm đổi đời bằng việc thi Hoa hậu mà không biết rằng cô sẽ phải đối mặt với rất nhiều cái bẫy tinh vi ẩn sau những lời hứa ngọt ngào, rất dễ mắc sai lầm và vướng vào những mối quan hệ phức tạp.

Liệu Vi Minh có chấp nhận đánh đổi để có được mọi thứ thật nhanh, hay chấp nhận tự mình vượt khó, dù không thành công như mong đợi?

Lời Hứa Đầu Tiên quy tụ nhiều người đẹp tham gia như Á hậu Quỳnh Anh, Maya, Trình Mỹ Duyên. Nhưng vai chính Vi Minh lại giao cho Trang Emma - nữ diễn viên trước đó đóng toàn vai phụ. Cô từng gây ấn tượng mạnh qua vai nữ quân y Hồi thời trẻ trong Không Thời Gian, xuất hiện ít nhưng diễn xuất rất tốt, khiến khán giả xót xa cho hoàn cảnh éo le của nhân vật.

Trong Lời Hứa Đầu Tiên, Trang Emma xuất hiện đầy xinh đẹp với gương mặt trang điểm kỹ lưỡng, váy áo lộng lẫy, thần thái kiêu sa. Ấy thế mà ở phim Không Giới Hạn vừa kết thúc phát sóng, nữ diễn viên là cô gái làng chài chân chất tên Yến. Chính Trang Emma còn phải bất ngờ trước màn biến hình ngoạn mục của cô, vừa mới là bà bầu sắp sinh để mặt mộc, ăn mặc đơn giản nay đã hóa thành thí sinh Hoa hậu rực rỡ.

Không chỉ khác biệt về diện mạo, khán giả còn bất ngờ trước thần thái biến hóa của nữ diễn viên. Yến ở Không Giới Hạn biểu cảm hiền lành, nhẫn nhịn bao nhiêu thì Vi Minh ở Lời Hứa Đầu Tiên lại sắc sảo, mạnh mẽ bấy nhiêu.