Vùng đất nào sẽ khiến bạn choáng ngợp khi xem Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng?

HHTO - Ngày càng có nhiều phim Việt khiến khán giả xem xong muốn đến ngay các vùng đất xuất hiện trên màn ảnh vì quá đẹp. Vậy Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng sẽ khám phá ra vùng đất vừa quen vừa lạ nào?

Trailer chính thức của Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đã gây choáng ngợp với loạt bối cảnh núi rừng rộng lớn, hoành tráng tại Mộc Châu. Không gian sơ khai, rừng thiêng u tối và lạnh lẽo trở thành phông nền hoàn hảo để kể câu chuyện rùng rợn về “Phí Phông” - loài quỷ khát máu gieo rắc nỗi ám ảnh trong tiềm thức cư dân vùng cao.

Phim được ghi hình chủ yếu tại Mộc Châu trong suốt 40 ngày, với nhiều địa hình trải dài từ thung lũng, rừng sâu đến hang động linh thiêng kèm theo điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đoàn phim đã khai thác loạt địa điểm độc đáo chưa từng xuất hiện trên màn ảnh rộng như làng Đá dựng Tà Phình, Thung lũng Mù Sương hay Hang Dơi.

Quá trình ghi hình liên tục đối mặt với những thách thức như sương muối dày đặc, mùa mưa khiến mực nước dâng cao đến 3 mét, nhưng khi nước rút, thiên nhiên lại ưu đãi cho đoàn phim một địa hình mới lạ, ma mị với những khối đá, hố và lòng chảo độc đáo.

Hình ảnh “cây thiêng” với bộ rễ ràng buộc các nhân vật vào nhau như một lời nguyền trong poster phim cũng được ê-kíp tiết lộ là một thực thể có thật tại địa điểm quay, đã tồn tại lâu năm trong thung lũng. Cây cổ thụ này từng bị sét đánh rỗng thân nhưng phần rễ vẫn bám chặt vào lòng đất và tiếp tục sinh trưởng.

Đặc biệt, bối cảnh Hang Dơi - một hang động linh thiêng được người dân địa phương sử dụng cho mục đích thờ cúng đã đặt ra yêu cầu khắt khe về an toàn khi nguồn ô-xy trong hang hạn chế. Vì vậy, mỗi lần quay trong hang đều phải giới hạn số lượng người tham gia, đồng thời đảm bảo thể trạng cho diễn viên và ê-kíp trong suốt quá trình làm việc.