Phim mới của Lương Thế Thành - Lê Phương "gây sốt" nhờ loạt tình tiết ức chế

Thiện Dư

HHTO - Bộ phim Bóng Ma Hạnh Phúc của đài THVL bất ngờ trở thành "cơn sốt" mới trên mạng xã hội, quy tụ dàn diễn viên đình đám như Lương Thế Thành, Lê Phương...

Bộ phim mang tên Bóng Ma Hạnh Phúc đang được khán giả đón xem nồng nhiệt, trở thành dự án truyền hình "gây sốt" nhất những tháng đầu năm 2026. Phim được chiếu trên kênh THVL, quy tụ dàn diễn viên Lương Thế Thành, Lê Phương, Ngân Hòa... tham gia, gây chú ý bởi những tình tiết tranh cãi về hôn nhân, con cái, gia đình đời thường.

Trong phim, Lê Phương vào vai Mai - một người vợ tần tảo vì chồng, vì con. Thế nhưng dần dà, Mai rơi vào vòng xoáy mâu thuẫn của gia đình, buộc cô phải tìm con đường tươi sáng cho bản thân. Những vấn đề nhức nhối như chuyện mẹ chồng nàng dâu, kẻ thứ ba, cách dạy con... được lồng ghép xuyên suốt, lôi cuốn người xem qua từng tập.

Trên mạng xã hội, phim nhận được tương tác khủng từ khán giả, khi phần lớn đều ủng hộ nhân vật Mai. Nhiều người hy vọng cô mạnh mẽ, sớm "hắc hóa" để đòi lại công bằng cho mình. Số khác cho rằng Mai vẫn còn quá hiền, mong muốn thay thế cô vào phim để giải quyết người chồng tồi.

Khán giả đòi thay Lê Phương đóng vai Mai vì quá ức chế.

Trong khi đó, vai người chồng Dũng do Lương Thế Thành đóng, là một doanh nhân thành đạt, có gia đình êm ấm và được người người ngưỡng mộ. Song, anh dần dần "chán cơm thèm phở", khiến Mai đau khổ. Trong Bóng Ma Hạnh Phúc, Lương Thế Thành gây chú ý bởi vai "phản diện" hiếm thấy, được đánh giá cao về diễn đạt ánh mắt.

Tuy vậy, nam diễn viên cũng gây cười khi có những phân cảnh "ngôn tình" cùng nữ diễn viên Ngân Hòa - người vào vai "kẻ thứ ba" tên Trang. Trích đoạn cả hai đi chơi tại trung tâm thương mại, rồi Trang bị kẹt ở thang máy hài hước thu về hàng triệu lượt xem trên TikTok.

Lương Thế Thành và Ngân Hòa trong phim.
Cảnh thang máy được đánh giá như "ngôn tình 3 xu" của Bóng Ma Hạnh Phúc. Nguồn: THVL

Ngoài ra, một số khán giả cũng dành lời khen ngợi cho Bảo Ngọc - sao nhí phim Gia Đình Là Số Một bản Việt trước đó. Nữ diễn viên đóng vai Tú - con gái của Mai và Dũng, được đánh giá là nhân vật "tỉnh" nhất nhà, không bị nhân vật Trang dụ dỗ về phe mình. Cô và Mai cũng có tuyến câu chuyện riêng về tình cảm mẹ con, lấy nước mắt không ít người xem.

Bảo Ngọc nhận nhiều lời khen.
#Bóng Ma Hạnh Phúc #Lê Phương #Lương Thế Thành #Bảo Ngọc #Ngân Hòa

