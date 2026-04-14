Hình tượng nữ anh hùng Võ Thị Sáu một lần nữa được tái hiện trên màn ảnh rộng

HHTO - Hơn 30 năm kể từ dấu ấn của những tác phẩm kinh điển như “Người con gái Đất Đỏ” và “Như một huyền thoại”, hình tượng nữ anh hùng Võ Thị Sáu chính thức trở lại màn ảnh rộng qua dự án điện ảnh "Đất Đỏ".

Dự án Đất Đỏ (Red Earth) là một phiên bản mang tính trực diện, gai góc hơn về hành trình của một biểu tượng lịch sử, đặt nhân vật giữa những lựa chọn khắc nghiệt và hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt.

Bộ phim dự kiến được bấm máy vào Quý 3 năm 2026 và ra mắt năm 2027, đánh dấu cột mốc 75 năm ngày mất của Anh hùng Võ Thị Sáu (1952 - 2027). Đây không chỉ là dự án điện ảnh mà còn mang ý nghĩa tưởng niệm, tri ân và góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, tinh thần yêu nước đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Bên cạnh việc xây dựng một hình tượng anh hùng mang tính sử thi, Đất Đỏ chọn vẽ nên chân dung của một thiếu nữ 13 tuổi bướng bỉnh, yêu đời. Cô Sáu từng mơ về tương lai bình lặng bên cây lê ki ma, nhưng trước những bi kịch thời đại, cô đã đứng lên bước vào cuộc chiến vì Tổ quốc.

Dự án sẽ đưa khán giả trở về những năm tháng tại chiến khu Long Mỹ và vùng căn cứ Bà Rịa, nơi những đứa trẻ chưa kịp trưởng thành đã phải đối mặt với thực tại tàn nhẫn. Nội dung đào sâu vào cuộc chiến tranh giữa đội công an xung phong Đất Đỏ - những tâm hồn đầy thương tổn đã chọn cách cầm súng để bảo vệ bản sắc và lòng tự tôn dân tộc.

Đất Đỏ hứa hẹn mở ra một không gian ngột ngạt, nơi cái nóng hầm hập và sự tàn nhẫn hiện hữu rõ rệt. Ở đó, “chuồng cọp”, “chuồng bò”, vôi bột hay những lớp sắt gỉ không còn là những khái niệm lịch sử, mà trở thành những va chạm rất thật lên cơ thể. Con người không chỉ bị giam giữ, mà dần bị bào mòn cả về thể xác lẫn tinh thần. Cũng chính tại nơi tận cùng đó, ý chí cách mạng trở nên rõ ràng và dữ dội.

Phim được dẫn dắt bởi đạo diễn Lê Văn Kiệt - người đứng sau các tác phẩm như Hai Phượng, The Princess, Dịu Dàng… Lần này, anh tiếp cận câu chuyện Võ Thị Sáu bằng một ngôn ngữ điện ảnh hiện thực nhưng vẫn giữ chiều sâu cảm xúc cá nhân.

Dự án cũng chính thức khởi động đợt Casting Call quy mô lớn. Cơ hội thử vai được mở rộng cho toàn bộ hệ thống nhân vật trong phim, từ các vai nòng cốt thuộc Đội thanh niên xung phong huyện Đất Đỏ đến các tuyến nhân vật quan trọng khác.