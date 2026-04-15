Liz Kim Cương sánh đôi với Đình Mạnh, hát thay nỗi lòng của hội "chờ được ưu tiên"

HHTO - Chính thức tái xuất với MV mới nhất - “Ưu Tiên Hay Ưu Phiền", Liz Kim Cương khắc họa nỗi lòng của những ai "chờ được ưu tiên" trong một mối quan hệ.

Ưu Tiên Hay Ưu Phiền đặt ra một câu hỏi mang tính gợi mở để người nghe tự đối chiếu với câu chuyện của chính mình. Nội dung ca khúc xoay quanh một mối quan hệ không rõ ràng - nơi một người dần nhận ra mình không còn là sự ưu tiên, nhưng cũng chưa đủ dứt khoát để rời đi.

Chia sẻ về cảm hứng sáng tác, Liz Kim Cương cho biết: “Đây là ca khúc được viết từ chính những trải nghiệm cá nhân của tôi. Tôi nghĩ rằng ai trong chúng ta cũng từng ở trong một mối quan hệ mà mình không biết bản thân là ưu tiên hay chỉ đang tự làm mình mệt mỏi hơn.”

Đảm nhận cả phần rap trong ca khúc mới, Liz Kim Cương chia sẻ thẳng thắn: “Rap không phải là thế mạnh của tôi nên tôi đã phải dành nhiều thời gian luyện tập để hoàn thiện phần này tốt nhất có thể.”

MV Ưu Tiên Hay Ưu Phiền được xây dựng dựa trên sự đối lập giữa hai trạng thái cảm xúc, thể hiện qua hai gam màu chủ đạo xanh và đỏ. Hình ảnh này gắn với hai phiên bản của cùng một nhân vật - một bên là những lựa chọn tích cực, một bên là những dấu hiệu cảnh báo trong mối quan hệ.

Một trong những điểm nổi bật của MV là cách sử dụng không gian mang tính sắp đặt. Hình ảnh Liz Kim Cương xuất hiện trong khung tranh như một “nhân vật bị đóng khung” - gợi cảm giác bị giữ lại trong một trạng thái quen thuộc nhưng không còn phù hợp với tinh thần của cô. Các yếu tố khác như hoa, ánh sáng, phụ kiện ngọc trai hay các chi tiết trang trí được xử lý theo hướng cầu kỳ, tạo nên một tổng thể có tính duy mỹ.

Nam chính của MV là Nguyễn Đình Mạnh - mỹ nam được chú ý trong web-drama Mẹ Lao Công Học Yêu.

Tạo hình của Liz Kim Cương được đầu tư với nhiều chuyển biến, từ nét cổ điển với chi tiết ngọc trai đến những diện mạo nổi bật hơn với phụ kiện cỡ lớn, phản ánh các trạng thái cảm xúc của nhân vật. Tổng thể, MV thiên về biểu đạt qua mỹ thuật, với màu sắc, ánh sáng và bối cảnh được kết nối nhất quán, đồng thời làm nổi bật visual ngày càng thăng hạng của nữ ca sĩ.

Từ đó, ca khúc dẫn dắt người nghe đến một góc nhìn rõ ràng hơn về giá trị của bản thân trong một mối quan hệ. Liz chia sẻ: “Tôi mong rằng sau ca khúc này, mọi người sẽ hiểu rằng thay vì cố gắng trở thành ưu tiên của người khác, chúng ta nên học cách ưu tiên chính mình”.