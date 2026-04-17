Kit Connor “đối đầu” Timothée Chalamet: Hỗn chiến trong “nhà máy sôcôla”?

HHTO - “Vũ trụ sôcôla” từ tác phẩm của nhà văn Roald Dahl đang trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết với nhiều dự án phim có sự tham gia của hai “chàng thơ” Kit Connor và Timothée Chalamet.

Mới đây, có thông tin chính xác rằng “Nick Nelson” Kit Connor của Heartstopper (Trái Tim Ngừng Nhịp) sẽ tham gia Charlie vs. The Chocolate Factory cùng Taika Waititi - đạo diễn của Thor: Love and Thunder. Có hai điểm cần lưu ý: Lần này không phải là Charlie và Nhà Máy Sôcôla mà là Charlie “đối đầu” Nhà Máy Sôcôla, và đây là một bộ phim hoạt hình chứ không phải phim do người thật đóng.

Kit Connor (trái) và Taika Waititi (phải).

Trong câu chuyện gốc Charlie and The Chocolate Factory của nhà văn Roald Dahl, Willy Wonka là chủ một nhà máy kỳ lạ làm ra rất nhiều loại sôcôla kỳ diệu. Một ngày nọ, Willy Wonka tung ra năm chiếc vé vàng được giấu trong các thanh sôcôla bán ra, năm đứa trẻ may mắn có được chiếc vé vàng này sẽ được tham quan bên trong nhà máy. Trong chuyến tham quan, những đứa trẻ hư đã bị Willy Wonka “phạt” bằng những cách kỳ quái như kéo giãn, thu nhỏ, nhuộm da xanh…

Bộ phim hoạt hình Charlie vs. The Chocolate Factory lấy bối cảnh sau sự kiện tham quan nhà máy đó. Vì tội biến một đứa trẻ thành… quả việt quất, Willy Wonka đã phải… ngồi tù trong nhiều năm. Sau khi mãn hạn tù, Willy Wonka trở lại nhà máy của mình với quyết tâm mang lại chút ngọt ngào cho một thế giới cay đắng. Chỉ có một điều cản trở người thợ làm sôcôla huyền thoại: Cậu thiếu niên Charlie Paley và những người bạn của cậu - thế hệ trẻ “hư” mới.

Hình ảnh đầu tiên từ phim hoạt hình Charlie vs. The Chocolate Factory.

Đối mặt với nguy cơ bị đuổi khỏi nhà, Charlie đã “lãnh đạo” nhóm trẻ này lên kế hoạch đột nhập vào nhà máy để lấy trộm sôcôla vô giá từ thương hiệu Wonka để cứu lấy ngôi nhà của mình. Nhưng giống như nhiều những đứa trẻ trước đó từng bước vào thế giới kỳ ảo của nhà máy, những đứa trẻ này sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối hơn những gì chúng có thể tưởng tượng.

Kit Connor cho biết, anh rất hào hứng được bước vào thế giới tuyệt vời của Willy Wonka và tin rằng cuộc phiêu lưu mới này sẽ làm khán giả trên toàn thế giới bất ngờ. Kit Connor tiết lộ anh đã ngay lập tức bị thu hút bởi những hình ảnh phác thảo ban đầu và tầm nhìn của các đạo diễn dành cho bộ phim. Anh cho rằng họ đã “nắm bắt được tinh thần và trái tim đã làm nên sự đặc biệt của câu chuyện gốc, đồng thời thổi vào đó điều gì đó tươi mới và độc đáo”.

Timothée Chalamet trong vai Willy Wonka thời "khởi nghiệp".

“Vũ trụ sôcôla” không chỉ có Charlie vs. The Chocolate Factory mà Wonka 2 cũng đang rục rịch khởi động. Đây là phần phim tiếp theo của Wonka công chiếu năm 2023, với “chàng thơ” Timothée Chalamet thủ vai chính Willy Wonka.

Wonka là phần tiền truyện của Charlie and The Chocolate Factory. Phim khai thác thời niên thiếu của Willy Wonka, khi người thợ làm sôcôla huyền thoại chỉ mới “khởi nghiệp”. Trong phần phim đầu, chàng Wonka đã rời thị trấn nhỏ bé của mình, đi chu du thế giới, tìm kiếm các nguyên liệu và chế tạo các công thức để tạo ra những loại sôcôla chưa nơi đâu có. Wonka đã bán sôcôla của mình trên đường phố, rồi mở một cửa hàng, đối mặt với những chiêu trò cạnh tranh bẩn tính từ các thương hiệu sôcôla lớn khác.

Chưa có thông báo chính thức nào về nội dung của Wonka 2, nhưng dựa vào nguyên tác có thể thấy hành trình xây dựng nhà máy sôcôla từ một cơ sở nhỏ đến một đế chế vĩ đại của Willy Wonka vẫn còn rất dài. Do đó, khả năng cao trong Wonka 2, chàng Willy Wonka trong chiếc áo khoác nhung màu mận chín sẽ tiếp tục phiêu lưu, tìm tòi, sáng tạo ra thêm nhiều sôcôla cũng như đánh gục nhiều kẻ thù để mở rộng đế chế ngọt ngào của mình.

Wonka 2 chưa có ngày ra mắt dự kiến. Nhiều thông tin cho biết Wonka 2 được cho là sẽ khởi quay vào tháng 8/2026.

