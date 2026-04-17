Nguyệt Lân Ỷ Kỷ: Trần Đô Linh - Tăng Thuấn Hy 4 lần đóng chung vẫn chưa thể thành đôi?

HHTO - Khán giả xem Nguyệt Lân Ỷ Kỷ đều tiếc cho Trần Đô Linh, Tăng Thuấn Hy vì nhiều cảnh quay của họ bị cắt bỏ. Và liệu hai người có cái kết hạnh phúc sau 4 phim đóng chung hay không?

Nguyệt Lân Ỷ Kỷ vốn dài 40 tập, nhưng khi lên sóng bị rút gọn còn 29 tập nên rất nhiều cảnh quay quan trọng bị cắt bỏ. Việc này khiến phim bị cho là rời rạc, nhiều chi tiết “bỗng dưng xuất hiện” gây khó hiểu cho khán giả. Chưa kể đất diễn của Trần Đô Linh và Tăng Thuấn Hy bị giảm bớt khá nhiều, càng làm người xem tiếc nuối vì nhân vật của cả hai vốn rất thú vị. Chuyện tình éo le giữa hồ ly Vụ Vọng Ngôn và pháp sư trừ yêu Võ Thập Quang cũng thu hút khán giả, bởi hai bên vốn ở thế đối đầu nhưng lại nảy sinh tình cảm.

Nguyệt Lân Ỷ Kỷ là phim thứ 4 mà Trần Đô Linh, Tăng Thuấn Hy đóng chung nhưng chưa lần nào hai người có cái kết hạnh phúc. Ở Liên Hoa Lâu, Trần Đô Linh lại nảy sinh tình cảm với chàng trai khác, Tăng Thuấn Hy chỉ là nam phụ ở cạnh dõi theo. Trong Vân Chi Vũ, vai diễn của hai người không hề liên quan đến nhau. Tới phim Cô Châu, Trần Đô Linh cùng Tăng Thuấn Hy hẹn hò nhưng bị chia cắt vì thời cuộc.

Vì thế, cư dân mạng rất mong cặp đôi sẽ nên duyên ở Nguyệt Lân Ỷ Kỷ. Nhưng dựa vào những gì xảy ra trong các tập phim đã phát sóng, Vụ Vọng Ngôn và Võ Thập Quang có oán thù quá nặng khó mà hóa giải, nên nhiều khả năng sẽ có cái kết buồn.

Trần Đô Linh cùng Tăng Thuấn Hy còn vướng tin đồn sẽ tái hợp lần 5 trong phim tiên hiệp Bất Tỉnh. Nhưng mới nhất, nhà sản xuất đã chọn Trần Triết Viễn thế chỗ Tăng Thuấn Hy. Vậy là cuối cùng, mong mỏi về cái kết ngọt ngào cho Trần Đô Linh, Tăng Thuấn Hy vẫn chưa thể xảy ra.