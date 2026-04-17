Còn ai khổ hơn Quốc Trường: Lộ mặt mụn thì bị chê, trang điểm kỹ lại bị soi

HHTO - Mỹ nam này biết làm sao mới vừa lòng cư dân mạng đây? Lỡ một lần lộ mặt mụn đã thành đề tài chế ảnh, mà trang điểm chỉn chu cũng không yên ổn!

Lâu nay, Quốc Trường vẫn xây dựng hình ảnh tổng tài, vừa là diễn viên trong nhiều phim ăn khách, vừa là giám đốc chuỗi mì cay nổi tiếng. Nam diễn viên luôn xuất hiện đầy bảnh bao, lúc nào cũng diện vest hoặc sơ mi lịch lãm, diện mạo chỉn chu kể cả khi đi sự kiện hay đi ăn uống gặp gỡ bạn bè.

Thế nên mọi người mới “ngỡ ngàng bật ngửa” khi trong đêm Chung kết một cuộc thi Hoa hậu, Quốc Trường lộ gương mặt lấm tấm đốm mụn, làn da sạm màu chứ không mịn màng hoàn hảo như những tấm ảnh đăng trên trang cá nhân.

Ngay trước khi sự kiện diễn ra, nam diễn viên còn tự tin khoe hình ảnh bảnh bao, làm tóc trang điểm cẩn thận nhưng không hiểu sao đến cuối chương trình, Quốc Trường lại lộ diện mạo thật như thế.

Có người chê trách Quốc Trường chuẩn bị chưa kỹ lưỡng cho một sự kiện kéo dài và phát sóng trực tiếp. Nhưng đa số cư dân mạng thông cảm cho tình huống bất khả kháng. Quốc Trường ngồi lâu dưới ánh đèn khiến cho làn da đổ dầu, lớp make-up cũng chẳng thể nguyên vẹn như ban đầu, cộng thêm ánh sáng và góc quay khiến nam diễn viên giảm hẳn phong độ đẹp trai.

Có lẽ rút kinh nghiệm từ sự cố hai tháng trước, trong sự kiện mới đây, Quốc Trường đã trang điểm kỹ lưỡng hơn trước. Kết quả là anh xuất hiện với làn da trắng đến bất thường, đôi môi đỏ và kẻ viền cẩn thận. Netizen lại một lần nữa soi kỹ diện mạo Quốc Trường và cho rằng anh dặm phấn hơi dày, tô môi hơi kỹ nên nhìn không còn nam tính như mọi khi.

Có lẽ showbiz Việt chưa có sao nam nào vất vả về đường ngoại hình như Quốc Trường: Lộ gương mặt thật thì bị phàn nàn, mà chăm chút nhiều quá cũng bị soi.