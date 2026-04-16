Cùng mô-típ, tại sao Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay ăn khách hơn Bước Chân Vào Đời?

HHTO - Rõ ràng hai phim có cùng mô-típ chuyện tình Hoàng Tử - Lọ Lem, nhưng một phim đang tạo nên cơn sốt trong giới trẻ, một phim lại nhận về không ít lời chê.

Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay chính là phim truyền hình Việt thành công nhất lúc này. Dù biết rằng nội dung chẳng có gì mới, nhưng khán giả vẫn bị cuốn theo những tình tiết dễ thương, nhất là dàn diễn viên gần như không có điểm nào để chê. Trong khi đó, Bước Chân Vào Đời chiếu trên khung giờ vàng VTV lại liên tục nhận về những lời phàn nàn về kịch bản cũ kỹ, thiết lập nhân vật không hợp lý.

Cả hai phim đều xoay quanh chuyện tình Hoàng Tử - Lọ Lem.

Hai bộ phim lên sóng cùng thời điểm, có chung mô-típ về chuyện tình Hoàng Tử - Lọ Lem thời hiện đại nhưng tại sao lại nhận về kết quả khác biệt? Nam chính của Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay và Bước Chân Vào Đời đều là thiếu gia nhà giàu, yêu tha thiết một cô gái gia cảnh khó khăn. Và tất nhiên, mối tình này bị mẹ của nam chính tìm đủ mọi cách ngăn cản, để ép con trai kết hôn với cô gái môn đăng hộ đối.

Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng được khen đẹp đôi.

Chủ đề thì tương đồng nhưng cách các nhân vật đối mặt với biến cố mới làm cho khán giả có muốn xem tiếp hay không. Trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, anh chàng Triệu Phú không ngại cãi lại mẹ để bảo vệ người thương. Trước mặt Thanh Tâm, Triệu Phú rõ là trẻ con, đáng yêu nhưng khi cần, anh vẫn đủ mạnh mẽ để đứng về phía cô. Còn Thanh Tâm cũng rất thông minh, bản lĩnh.

Huỳnh Anh và Quỳnh Kool vẫn thiếu ăn ý.

Trong khi đó, Quân của Bước Chân Vào Đời lại là “mama boy” chính hiệu, khi bị mẹ can thiệp vào chuyện tình cảm thì chẳng biết làm gì để che chở cho mối tình đầu. Nữ chính Thương thì hở ra là khóc, khóc từ khi đang hẹn hò đến lúc chia tay.

Rõ ràng khán giả sẽ thích bộ phim vui vẻ, nhẹ nhàng hơn là những cảnh nam nữ chính khóc lóc sụt sịt nhưng cũng chẳng tìm ra lối thoát. Thêm vào đó, Võ Điền Gia Huy - Lê Tam Triều Dâng cực kỳ ăn ý, cảnh phim nào cũng làm người xem xuýt xoa vì độ tương tác cực ngọt. Còn Huỳnh Anh - Quỳnh Kool lại chưa tạo ra cảm giác là cặp đôi yêu nhau thắm thiết, nên hai nhân vật có chia tay cũng chẳng khiến netizen thấy quá nuối tiếc.