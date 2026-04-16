Miu Lê, Liên Bỉnh Phát hát cải lương và rap trong phim Đại Tiệc Trăng Máu 8

HHTO - "Đại Tiệc Trăng Máu 8” tiếp tục hé lộ ca khúc nhạc phim mang tên “Tiễn Người Tôi Yêu” do Miu Lê và Liên Bỉnh Phát thể hiện. Ca khúc do Pixel Neko sáng tác được xây dựng như một tiết mục âm nhạc trong phim.

Theo đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, các bộ phim của anh luôn có ít nhất một phân đoạn ca múa nhạc mang dấu ấn cá nhân. Với Đại Tiệc Trăng Máu 8, anh tiếp tục phát triển phong cách này bằng một ca khúc mới mẻ, phù hợp với tinh thần bộ phim.

Miu Lê - Liên Bỉnh Phát vào vai hai diễn viên không ưa nhau nhưng phải đóng cặp.

“Tất cả các phim tôi đạo diễn đều có ít nhất một đoạn musical number, gần như là dấu ấn phong cách cá nhân. Với Đại Tiệc Trăng Máu 8, tôi viết riêng một cảnh để đưa vào ca khúc có vũ đạo. Vì bộ phim đề cập đến xu hướng gần đây của điện ảnh Việt là khai thác văn hóa truyền thống nhưng vẫn mang tinh thần hiện đại, tôi muốn tìm một ca khúc hội đủ những yếu tố này” - anh nói.

Được truyền cảm hứng từ các chương trình âm nhạc thời gian gần đây, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh mong muốn hợp tác với một nhạc sĩ trẻ có phong cách mới mẻ nhưng vẫn giữ màu sắc bản địa Việt Nam. Sau khi nghe các ca khúc GPS và Cô nàng khác người, anh đã quyết định mời Pixel Neko tham gia dự án.

Đạo diễn chia sẻ thêm: “Tôi đặt hàng một ca khúc với những yêu cầu khá éo le: phải có giai điệu âm nhạc truyền thống như cải lương hoặc dân ca nhưng vẫn hiện đại, bắt tai và có thể "quẩy" được. Lời bài hát lấy cảm hứng từ ý thơ của Hàn Mặc Tử - “làm sao giết được người trong mộng”, kể lại một phần nội dung của bộ phim về một cô gái phải giết người mình yêu khi anh ta hoá quỷ”.

Để thực hiện ca khúc, ê-kíp đã nghiên cứu nhiều làn điệu cải lương, đồng thời mời nghệ sĩ Tú Quyên của gánh cải lương Thiên Lý hướng dẫn chuyên môn cho Miu Lê và Liên Bỉnh Phát.

Được xây dựng như một phân đoạn musical trong phim, Tiễn Người Tôi Yêu kết hợp giai điệu cải lương truyền thống với âm nhạc điện tử hiện đại, tạo nên một trải nghiệm vừa quen thuộc vừa mới lạ. Ca khúc không chỉ đóng vai trò dẫn dắt cảm xúc mà còn trở thành điểm nhấn đặc biệt của bộ phim. Yếu tố hài hước pha lẫn cổ trang là tinh thần mà nhà sản xuất muốn hướng đến.