Bùi Công Nam - Tuấn Hưng - Rhymastic "dựng chuyện" về MV mới của Đinh Tiến Đạt

Sau EP Tôi 30, rapper Đinh Tiến Đạt (Mr.D) mới đây tiếp tục làm nóng đường đua âm nhạc 2026 với MV Mùi (t)Hương, ca khúc do chính anh sáng tác, làm nhạc.

Không lựa chọn cách kể chuyện kịch tính, Mùi (t)Hương đi vào một khoảnh khắc rất riêng: Một buổi sáng sau những rung động gần gũi, khi người ta vẫn còn lưu luyến một mùi hương, một ánh nhìn, một nhịp thở và chỉ muốn kéo dài thêm chút nữa khoảng thời gian được ở cạnh người mình thương.

Hình ảnh "mùi hương" trong bài hát trở thành một ẩn dụ đặc biệt - thứ vô hình nhưng lại ở lại lâu nhất trong ký ức. Trong khi đó, chi tiết tiếng đồng hồ kêu tích tắc vào buổi sáng vô tình trở thành "kẻ chia cắt", kéo hai người ra khỏi không gian riêng tư mà họ chưa sẵn sàng rời đi.

Tên ca khúc được tác giả vận dụng lối chơi chữ tinh tế: Mùi Hương gợi lên những dấu ấn rất bản năng của tình yêu - những ký ức được lưu giữ qua khứu giác, gần gũi và khó phai. Trong khi đó, việc thêm chữ "(t)" biến "Hương" thành "Thương" giúp mở rộng ý nghĩa từ một cảm nhận vật lý sang một trạng thái cảm xúc sâu sắc hơn: Tình thương, sự gắn bó và kết nối bền chặt.

Mùi (t)Hương được xây dựng trên nền nhạc R&B hiện đại, nhịp điệu uyển chuyển, tạo nên một không gian âm nhạc thư giãn, "chill" nhưng vẫn giàu cảm xúc. Phần lời ca mang tính tự sự, gần gũi với đời sống, tái hiện những khoảnh khắc quen thuộc vào mỗi sáng thức giấc bên người thương và cảm giác lưu luyến, say nồng khi chưa muốn rời đi.

Bên cạnh phần hình ảnh MV trọn vẹn từ ánh sáng đến bố cục, mở ra một không gian vừa gần gũi vừa giàu cảm xúc, phần vũ đạo được dàn dựng cho MV cũng để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Đinh Tiến Đạt mang đến những chuyển động mềm mại, uyển chuyển khi kết hợp cùng dàn vũ công.

Giọng ca Chí Phèo chia sẻ: "Khi bước qua những thăng trầm, người ta thường không còn tìm kiếm những điều quá lớn lao hay kịch tính trong tình yêu nữa. Mùi (t)Hương được viết từ những khoảnh khắc rất đời thường - một buổi sáng lúc 5:30, một mùi hương quen thuộc, một tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua trong bình yên. Đôi khi chỉ cần sự hiện diện của một người bên cạnh cũng đủ để thấy trọn vẹn".

Sau hơn 18 giờ phát hành, Mùi (t)Hương ghi nhận có hơn 211N lượt xem trên YouTube, giữ vị trí Top 1 iTunes Vietnam.

Đáng chú ý, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước loạt nội dung "truyền thông bẩn" dành cho MV do dàn "Anh tài" đứng sau. Trên trang cá nhân, Bùi Công Nam khiến fan cười ngất khi "ngộ nhận vị trí của bản thân": "Mỗi lần gặp là cứ kè kè ôm mình. Giờ đã biết lý do", kèm theo đó là chia sẻ đường dẫn để mọi người cùng xem MV.

Rapper Rhymastic cho biết nghe xong bài Mùi (t)Hương đã giật mình, phải vội kiểm tra lịch vì cứ tưởng hôm nay là Valentine mà chưa mua quà tặng vợ. Đinh Tiến Đạt đã vào xác nhận hôm nay - thời điểm trả lời bình luận: 14/4 - chính là ngày Valentine Đen.

Dàn "Anh tài" nảy ra 7749 ý tưởng để quảng bá MV của Đinh Tiến Đạt.

Trong khi đó, Tuấn Hưng là cái tên được khán giả nhắc đến nhiều nhất ở phần bình luận MV: "Ai từ status của anh Tuấn Hưng để vào đây điểm danh". Cụ thể, trước đó Tuấn Hưng đã chia sẻ trên Facebook: "Nhạy cảm nha bạn Đinh Tiến Đạt. Tôi nào giờ không đụng gì tới ông nha. Tui bay vào Sài Gòn kiếm ông gấp đấy", "Mùi Hương... ông vừa phải thôi nha ông Đạt". Người hâm mộ tỏ ra thích thú bởi trùng hợp là vợ của Tuấn Hưng tên Hương - nên mới có tình huống "dở khóc dở cười" này.