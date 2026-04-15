FC Sơn.K dừng hoạt động sau chưa đầy 1 năm, fan khó hiểu về hướng giải quyết

Như Quỳnh (tổng hợp)

HHTO - Trang FC chính thức của "Anh trai" Sơn.K - FC Sơn.K Official - được quản lý bởi công ty của nam ca sĩ vừa ra thông báo chính thức dừng hoạt động. Đáng chú ý, các phương hướng giải quyết về cách vận hành sau khi FC "đóng băng" khiến không ít người hâm mộ đặt dấu chấm hỏi.

Chiều 15/4, fanpage chính thức của FC Sơn.K có hơn 44K lượt theo dõi ra thông báo dừng hoạt động FC sau thời gian đánh giá, cân nhắc.

Phía quản lý FC thông tin: "Kể từ thời điểm này, FC Sơn.K sẽ chính thức dừng toàn bộ hoạt động vận hành. Theo đó, các team Cộng Tác Viên (CTV) trực thuộc FC sẽ được giải tán, đồng thời tất cả các trang mạng xã hội và kênh liên lạc của FC cũng sẽ ngừng hoạt động. Trong thời gian tới, email chính thức: fcsonk.official@gmail.com sẽ là kênh liên lạc duy nhất được duy trì và quản lý bởi ê-kíp, nhằm phục vụ cho việc tiếp nhận và xét duyệt các project support (dự án tiếp ứng) Sơn.K".

Cùng với đó, ê-kíp cho biết cộng đồng fan Sơn.K - CAPO sẽ được định hướng chuyển đổi sang hình thức Fanbase support/ Team support/ Page/Blog support. Lý giải cho sự thay đổi này, ê-kíp bày tỏ mong muốn được mở ra không gian để các fanbaseteam hoạt động chủ động, linh hoạt và bình đẳng hơn trong việc đồng hành và hỗ trợ nam ca sĩ.

FC Sơn.K bàn giao công việc, chính thức dừng hoạt động từ 14/4.

Về các vấn đề còn đang dang dở như xét duyệt dự án tiếp ứng, xử lý quỹ còn dư, gửi quà, kênh stream nhạc… ê-kíp cũng vạch ra hướng giải quyết, bàn giao công việc đại diện nhóm người hâm mộ Sơn.K là The CAPOS, một blog được thành lập vào 4/4/2026.

Trên fanpage, team xác nhận sẽ chính thức tiếp nhận và vận hành kênh Stationhead được bàn giao từ FC Sơn.K. "Đây không chỉ là sự tin tưởng mà còn là động lực rất lớn để The CAPOs tiếp tục đồng hành, kết nối và lan tỏa âm nhạc của Sơn.K đến nhiều người hơn nữa. Tụi mình hứa sẽ cố gắng vận hành kênh thật chỉn chu, năng nổ tổ chức các hoạt động streaming/support và các mảng khác thật hiệu quả" - đại diện team đặt kỳ vọng cho hành trình mới.

The CAPOs được ê-kíp Sơn.K tin tưởng giao quyền vận hành kênh stream nhạc cho nam ca sĩ.

Dẫu vậy, động thái FC đột ngột thông báo dừng hoạt động, trong khi Sơn.K vẫn chưa chính thức ra mắt khán giả khiến một bộ phận khán giả bức xúc: Thay vì tiếp nhận ý kiến, sửa đổi để FC vận hành, hỗ trợ nghệ sĩ tốt hơn, ê-kíp lại chọn cách "đóng cửa".

Thêm vào đó, việc ê-kíp đã xây dựng kênh "đầu tàu", có độ tương tác ổn định nhưng lại bỏ ngang, nhường "sân chơi" lại cho các fanbase/blog hoạt động đơn lẻ cho thấy nhiều bất cập. Một chia sẻ nhận nhiều lượt thích với quan điểm: "Thời điểm này làm gì có fanbase/blog nào đủ mạnh đâu FC, toàn team nhỏ lẻ hoạt động cũng không thường xuyên. Giờ muốn gây dựng cũng phải mất một thời gian rất dài, fan mới tin tưởng đồng hành được. FC hơn 40K thành viên, broadcast FC hơn 6K thành viên sẽ tiếp cận đến fan được nhiều hơn".

FC Sơn.K "lăn bánh" từ giữa tháng 8/2025 - khi giọng ca Gen Z tham gia Anh Trai "Say Hi". Việc FC "đóng băng" sau chưa đầy một năm đồng hành cùng Sơn.K khiến fan hoang mang.

Bên cạnh đó, một số bạn hy vọng sau khi FC nhận được phản ứng đa chiều từ fan, sẽ xem xét lại, có thể tạm ngừng hoạt động để tái cơ cấu, sau đó "trở lại và lợi hại hơn xưa" chứ không phải "dẹp luôn".

