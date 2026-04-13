BIGBANG tại Coachella 2026: Có bao siêu phẩm đem lên "quẩy" hết, kết "muốn khóc"

HHTO - Khán giả tốn năng lượng vì "quẩy" gần 1 tiếng cùng BIGBANG tại Coachella 2026, đến kết màn, các V.I.P lại tốn nước mắt. Hai mảnh ghép của BLACKPINK được bắt gặp dưới sân khấu.

Những lần trình diễn chung của BIGBANG trong 2 năm trở lại đây đều chỉ vài phút ngắn ngủi. Set diễn ở Coachella 2026 với độ dài như một concert nhỏ, bù đắp cho lần nhóm lỡ hẹn ở Coachella 2020 vì dịch COVID-19 - những điều này khiến fan càng đặc biệt ngóng chờ.

Không phụ sự kỳ vọng của khán giả, BIGBANG mang đến một sân khấu xứng tầm "huyền thoại K-Pop". 20 năm hoạt động có bao nhiêu bản hit từ khi ra mắt đến hiện tại là nhóm mang đến hết tại Coachella 2026. BANG BANG BANG mở màn bùng nổ trong "tiếng hò" biểu tượng, làm sống lại ký ức thời hoàng kim của BIGBANG và cả V.I.P (fandom nhóm).

Fantastic baby, Loser, Haru haru (Day by day), Good boy... phiên bản "cỏ 3 lá" được thể hiện "cháy hết nấc". "Sít-rịt" là phần trình diễn solo đan xen. Nếu Taeyang "cởi áo" quyến rũ, cuồng nhiệt với Ringa Linga, G-Dragon cool ngầu với Power, thì Daesung khiến fan ngồi nhà cũng phải "bật ngửa" với "điệu trot" (nhạc bolero Hàn) Hando chogua.

Đám đông gây choáng trong set diễn của BIGBANG tại Coachella 2026.

Khả năng kiểm soát sân khấu và trình diễn của BIGBANG xứng tầm với ngai vị "ông hoàng K-Pop". Trình diễn cùng live band đem đến một sức sống mới cho loạt hit cũ, thứ tự biểu diễn được sắp xếp tốt, chuyển bài mượt mà, có điểm nghỉ vừa đủ và đẩy năng lượng khán giả lên cao nhất.

G-Dragon vẫn bỏ qua một số đoạn rap để giữ sức (điều này không lạ nếu theo dõi những màn biểu diễn gần đây của anh và concert cá nhân). Bù lại, khả năng khuấy động sân khấu của "anh Long" vẫn thượng thừa. Daesung cất giọng sáng trưng. Taeyang có phần live ổn định nhất, gần như không lệch với bản thu và đến cuối cùng, giọng hát của anh vẫn vững.

Lisa và Rosé "quẩy hăng" không kém fan ở dưới khán đài.

BIGBANG mở ra đoạn cuối với Home Sweet Home, Bad Boy, We like 2 party. Âm điệu lắng đọng của Still Life được chọn để kết màn sau phần cảm ơn, tạm biệt của BIGBANG. Nhưng điều khiến V.I.P "rưng rưng" là phần rap của T.O.P được giữ nguyên. Đây cũng được fan coi là tín hiệu manifest T.O.P sẽ bất ngờ bước ra tại đêm diễn thứ 2 của BIGBANG tại Coachella 2026.

Still Life là bài hát cuối cùng T.O.P tham gia với tư cách thành viên BIGBANG, trước khi có xác nhận anh rời nhóm vào năm 2023.

BIGBANG sẽ còn một đêm diễn nữa vào ngày 20/4 (theo giờ Việt Nam).