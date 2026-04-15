Từ sân khấu của Justin Bieber: Phơi bày tiêu chuẩn kép nghiệt ngã dành cho nghệ sĩ nữ tại Coachella

HHTO - Nhận mức cát-xê kỷ lục 10 triệu đô la nhưng chỉ mang đến một sân khấu tối giản bị ví như "hát karaoke", màn trình diễn của Justin Bieber tại Coachella 2026 đang vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận.

Màn trình diễn của Justin Bieber tại Coachella 2026 đang trở thành tâm điểm của những cuộc thảo luận gay gắt trên các diễn đàn trực tuyến. Xuất hiện trên một trong những sân khấu biểu tượng nhất thế giới chỉ với một chiếc mic và một chiếc MacBook, nam ca sĩ trình bày nhiều bản hit đình đám như Baby, Beauty And A Beat hay Sorry.

Ngay sau đó, màn trình diễn đã vấp phải nhiều tranh cãi dữ dội. Không ít ý kiến cho rằng tiết mục còn nửa vời, thiếu sức sống và chưa tương xứng với vị thế của một siêu sao toàn cầu. Thậm chí, nhiều bình luận gay gắt còn nhận định đây chỉ là một màn biểu diễn hời hợt, thiếu đi sự đầu tư và tôn trọng cần thiết đối với một sự kiện tầm cỡ như Coachella.

Làn sóng tranh cãi trong dư luận càng trở nên gay gắt khi thông tin về mức thù lao của nghệ sĩ được lan truyền. Theo các báo cáo từ các chuyên trang âm nhạc uy tín, Justin Bieber đã nhận mức cát-xê kỷ lục lên tới 10 triệu đô la (khoảng 250 tỷ đồng) cho hai tuần biểu diễn. Con số này chính thức đưa Justin trở thành nghệ sĩ được trả lương cao nhất lịch sử Coachella, vượt qua cả mức 8 triệu đô la (khoảng 210 tỷ đồng) mà Beyoncé từng nhận được.

Việc một nghệ sĩ nhận thù lao cao nhất nhưng lại mang đến một sân khấu hời hợt bị ví như “hát karaoke” đã khiến công chúng phẫn nộ, đồng thời đặt ra nghi vấn về sự ưu ái quá mức mà ban tổ chức dành cho các nam nghệ sĩ. Giữa tâm điểm tranh cãi, cộng đồng mạng một lần nữa khơi lại phát ngôn đáng suy ngẫm của Taylor Swift trong bộ phim tài liệu Miss Americana:

"Những nghệ sĩ nữ mà tôi biết đều phải làm mới bản thân gấp 20 lần so với các nghệ sĩ nam, nếu không bạn sẽ bị đào thải."

Sự tương phản này càng trở nên cay đắng khi đặt lên bàn cân so sánh với những headliner nữ tại Coachella năm nay như Sabrina Carpenter hay Karol G. Dù mang đến những set diễn được đầu tư khổng lồ với dàn dựng sân khấu công phu, họ vẫn không tránh khỏi những cái nhìn khắt khe từ một bộ phận khán giả, thậm chí bị gắn mác là "làm lố" hay "làm màu".

Nhìn lại lịch sử Coachella, có thể thấy rõ cái giá của sự công nhận đối với nghệ sĩ nữ lớn đến mức nào. Để có được một vị trí xứng tầm, họ buộc phải vắt kiệt sức lực cho từng giây phút trên sân khấu.

Beyoncé đã trải qua quá trình tập luyện nghiêm ngặt cùng hàng trăm vũ công và nhạc công chỉ để chuẩn bị cho hai giờ trình diễn bùng nổ tại Coachella 2018. Trong khi đó, Lana Del Rey dù theo đuổi dòng nhạc buồn, vẫn nỗ lực mang đến một không gian lễ hội đúng nghĩa tại Coachella với những màn lái mô tô và dàn dựng sân khấu đầy tính nghệ thuật.

Trong khi đó, việc một nam nghệ sĩ có thể dễ dàng được bỏ qua khi mang đến một set diễn thiếu năng lượng đã phơi bày trần trụi tiêu chuẩn kép vẫn đang tồn tại dai dẳng trong ngành giải trí. Dường như áp lực phải không ngừng “chứng minh năng lực” luôn đè nặng lên vai các nghệ sĩ nữ. Thực tế này buộc họ phải liên tục bứt phá và hoàn thiện bản thân để giữ vững vị trí, trong khi các đồng nghiệp nam đôi khi chỉ cần đảm bảo yếu tố giọng hát là đã có thể nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt từ công chúng.

Sau tất cả, thực tế là số lượng nữ nghệ sĩ có cơ hội đảm nhận vị trí headliner tại Coachella chỉ đếm trên đầu ngón tay. Điều đó minh chứng một sự thật nghiệt ngã: Để đứng được ở vị trí tương đương với nam giới, các nghệ sĩ nữ không chỉ cần tài năng, mà còn phải nỗ lực, sáng tạo và đổi mới gấp nhiều lần mới mong được công nhận.