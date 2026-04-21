CORTIS trở lại với REDRED, khiến fan xuýt xoa vì sáng tác và đạo diễn cho MV mới

HHTO - Sau khi "làm mưa làm gió" làng nhạc Hàn Quốc nửa cuối năm 2025, CORTIS đã chính thức "trình làng" khán giả bằng một sản phẩm "siêu quậy", với những tuyên ngôn nghệ thuật rõ ràng hơn nhằm định hình bản sắc bứt phá của một nhóm nhạc Gen Z.

CORTIS đã ra mắt bài hát chủ đề và MV mang tên REDRED, đánh dấu lần trở lại đầu tiên kể từ "cú nổ" debut của những "tân binh khủng long" này vào năm 2025.



Tiếp nối triết lý "Color Outside The Lines" (Màu sắc vượt qua những giới hạn) như ý nghĩa tên nhóm, CORTIS thông qua REDRED đã thể hiện một bản tuyên ngôn mạnh mẽ về việc dám bước ra khỏi những đường biên vạch sẵn. Bài hát là sự đấu tranh trực diện với những định kiến, những kỳ vọng khắt khe của xã hội và những giới hạn tự kìm hãm bản thân.

Sắc đỏ được nhắc trong REDRED tượng trưng cho sự cảnh báo, những rào cản và khuôn mẫu gò bó. CORITS đã dùng phong cách âm nhạc phá cách trở thành thứ vũ khí dồn dập để phá vỡ sắc đỏ ấy, dọn đường cho khao khát được vươn tới sự tự do được tượng trưng bởi màu xanh lá - cũng là tên EP của nhóm mang tên GREENGREEN.

Sự phá cách, sẵn sàng phá vỡ mọi khuôn mẫu được thể hiện rõ ràng nhất qua chất liệu âm nhạc mà REDRED mang lại. Ca khúc không theo đuổi cấu trúc Pop dễ nghe, mà sử dụng chất liệu Hip-Hop sở trường cùng các âm thanh điện tử thô mộc, tạo ra những giai điệu mang đậm tinh thần gai góc, nổi loạn bằng những nhịp beat đầy mạnh mẽ.

Từ giai điệu thô ráp đến thông điệp bài hát, CORTIS muốn truyền tải khao khát được sống thật với những khía cạnh dang dở, góc cạnh và nguyên thủy nhất của tuổi trẻ.

Điểm nhấn của REDRED đến từ màn thể hiện "quái chiêu" của các thành viên. Với việc cả 5 nam idol đều trực tiếp tham gia sáng tác và viết lời cho các bài hát trong lần trở lại này, nên cũng chính CORTIS hiểu rõ nhất bản chất âm nhạc mà nhóm đang muốn hướng tới và truyền tải qua REDRED.

Những khúc rap "cực căng" cùng những phân đoạn "bẻ tune" nghịch ngợm của các thành viên đã biến REDRED trở thành một cuộc dạo chơi đầy ngẫu hứng và không kém phần thú vị, khiến nhiều khán giả cảm thấy phấn khích. Có thể nói, thông qua màn comeback này, CORTIS đã khẳng định mạnh mẽ hơn nữa dấu ấn độc bản và tinh thần "bơi ra biển lớn" của nhóm trong việc thể hiện các giai điệu điện tử thông qua các chất liệu và phong cách thời thượng, được lấy cảm hứng đậm chất từ làng nhạc Âu Mỹ.

Âm nhạc của CORTIS tuy không mang hơi hướng thân thiện với công chúng, nhưng những chàng trai "Cỏ Tí" vẫn thu hút được một cộng đồng sẵn sàng tận hưởng cuồng nhiệt với những ca khúc phá cách "siêu quậy" của nhóm tính tới thời điểm hiện tại.

Không chỉ góp mặt trong đội ngũ sáng tác, CORTIS cũng thể hiện sự tự chủ và sáng tạo trong tinh thần nghệ sĩ bằng việc trực tiếp tham gia vào khâu đồng đạo diễn và lựa chọn bối cảnh cho MV của REDRED - từ đó những chàng em út nhà BigHit Music cũng "giữ chuỗi" đạo diễn video âm nhạc của chính mình ở tất cả các MV quảng bá từ khi ra mắt.

Dòng chữ xuất hiện ở mỗi MV CORTIS khiến những người hâm mộ "tự hào nở mũi".

Thay vì các set quay studio đóng hộp xa hoa, nhóm ghi hình trực tiếp tại các con phố cũ ở Seoul (Hàn Quốc). Các chàng trai hóa thân thành nhiều phiên bản khác nhau, thể hiện những khía cạnh đời sống thường nhật trong văn hóa Hàn Quốc hiện đại: lúc thì trở thành những vị khách phá phách tại quán thịt nướng, khi thì là những thanh niên nghịch ngợm, tinh quái tại cửa hàng đồ chơi điện tử.

Phong cách MV cũng được pha trộn giữa sự hoài cổ, vintage bằng màu sắc khung cảnh đậm chất băng thu, phim cũ và cách edit các cảnh quay giật cục, các cú máy lia nhanh đồng điệu với nhịp beat gãy gọn, gai góc của REDRED. Từ màn quảng bá bằng các teaser "nhá hàng" địa điểm MV bởi Google Maps độc đáo, CORTIS đã đưa khán giả bước vào một cuộc phiêu lưu cùng những cậu trai mới lớn, khám phá những lăng kính vừa quen nhưng cũng vừa lạ lẫm, độc đáo của thủ đô Seoul lừng danh.

CORTIS vẫn giữ vững tinh thần "quậy hết cỡ" thông qua tác phong trình diễn phóng khoáng và gu thời trang bụi bặm.

REDRED sẽ được CORTIS mang đến các sân khấu quảng bá của các chương trình âm nhạc trong tuần này. Tiếp nối với sự mở đường của bài hát chủ đề, EP GREENGREEN của nhóm sẽ chính thức được "thả xích" vào ngày 4/5, với tổng cộng 6 bài hát do chính các thành viên trong nhóm chắp bút cùng sự đồng hành của những cái tên nhà sản xuất quen thuộc từ HYBE như "hitman" bang, Supreme Boi, Thom Bridges,...