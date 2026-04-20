Billie Eilish - “fangirl may mắn nhất” tại set diễn Coachella của Justin Bieber

HHTO - Tuần thứ 2 của Coachella 2026 tiếp tục "gây bão" mạng xã hội với những khoảnh khắc đáng nhớ. Từ màn hoá "fangirl may mắn nhất" của Billie Eilish trên sân khấu của Justin Bieber đến màn hội ngộ xóa tan tin đồn "song trùng" giữa Sabrina Carpenter và Madonna, tất cả đã tạo nên một lễ hội âm nhạc đầy cảm xúc.

Ngày 19/4, Justin Bieber tiếp tục có màn trình diễn tại tuần thứ 2 của Coachella 2026, gạt bỏ những tranh cãi từ đêm diễn trước đó. Khi nam ca sĩ đang thể hiện ca khúc One Less Lonely Girl, Billie Eilish bất ngờ tiến lên sân khấu với tư cách "fangirl may mắn" trong sự ngỡ ngàng của đông đảo khán giả.

Billie Eilish bất ngờ xuất hiện trên sân khấu Coachella của Justin Bieber.

Yếu tố khiến phân đoạn này bùng nổ trên mạng xã hội nằm ở phản ứng cực kỳ chân thật của Billie. Nữ ca sĩ lộ rõ vẻ bất ngờ, ôm mặt xúc động khi bước lên sân khấu, khiến nhiều người suy đoán cô được ê-kíp của nam ca sĩ bất ngờ mời lên sân khấu ngay trong lúc Justin đang biểu diễn. Sau đó, Billie ngồi lên chiếc ghế theo đúng tinh thần One Less Lonely Girl quen thuộc, tạo nên một khung hình hoài niệm. Justin Bieber tiến lại gần, vừa hát vừa ôm lấy cô, tái hiện gần như trọn vẹn một trong những khoảnh khắc biểu tượng nhất trong sự nghiệp của mình.

Nữ ca sĩ lộ rõ vẻ bất ngờ, ôm mặt xúc động khi bước vào tiết mục.

Thực tế, việc mời một fan nữ từ hàng ghế khán giả lên sân khấu trong tiết mục One Less Lonely Girl đã trở thành “truyền thống” của Justin Bieber từ những ngày đầu ra mắt. Suốt giai đoạn chuyến lưu diễn My World (2009 - 2010), ở mỗi đêm diễn, anh đều chọn ra một fangirl may mắn để cùng thực hiện màn tương tác này, biến nó thành dấu ấn gắn liền với hình ảnh “hoàng tử nhạc Pop” thời kỳ teen idol. Chính vì vậy, khi “cô gái trên sân khấu” lần này lại là Billie Eilish - một fan cứng lâu năm của Justin - càng khiến màn trình diễn trở nên đặc biệt.

Việc mời một fan nữ từ hàng ghế khán giả lên sân khấu là “truyền thống” của Justin Bieber.

Coachella 2026 luôn đầy ắp những khách mời bất ngờ trên sân khấu của các nghệ sĩ. Trước đêm Justin Bieber biểu diễn, Sabrina Carpenter cũng khiến khán giả vỡ òa khi mời “nữ hoàng nhạc Pop” Madonna xuất hiện. Cả hai đã cùng nhau trình diễn loạt bản hit kinh điển như Vogue và Like a Prayer, đồng thời mang đến sân khấu một ca khúc hoàn toàn mới mang tên Bring Your Love (thuộc album sắp phát hành của Madonna - Confessions on a Dancefloor: Part II), biến màn kết hợp này thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất lễ hội năm nay.

Đáng chú ý, màn kết hợp này còn khiến cộng đồng mạng phấn khích khi vô tình "hóa giải" một tin đồn hài hước trước đó khi nhiều người từng đùa rằng Sabrina Carpenter và Madonna là "song trùng" vì ngoại hình lẫn thần thái sân khấu tương đồng, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện chung khung hình. Chính vì vậy, việc cả hai cùng đứng trên sân khấu Coachella đã tạo nên khoảnh khắc thú vị, khiến khán giả vừa bất ngờ vừa thỏa mãn.