Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Nguyệt Lân Ỷ Kỷ nhận điểm số thấp ngỡ ngàng, ai trong bộ tứ là “cục tạ kéo phim”?

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Điểm số khởi đầu của Nguyệt Lân Ỷ Kỷ đang khiến cư dân mạng bất ngờ vì khá thấp, từ đó lại nảy sinh tranh cãi lỗi này thuộc về ai?

Sau khi chiếu hết, Nguyệt Lân Ỷ Kỷ đã mở điểm Douban và điểm số ban đầu chỉ dừng ở mức 5.3, một con số thấp đến bất ngờ, cho thấy khán giả nhận xét phim ở mức tạm được, trên trung bình. Dự án được lấy cảm hứng từ truyện Họa Bì nổi tiếng, dàn diễn viên Cúc Tịnh Y, Tăng Thuấn Hy, Trần Đô Linh, Điền Gia Thụy đều có sẵn tên tuổi, cảnh quay cũng trau chuốt do đạo diễn Quách Kính Minh rất chú trọng hình ảnh… nhưng vì sao lại nhận về kết cục phũ phàng?

Nguyệt Lân Ỷ Kỷ có điểm số khởi đầu khá thấp

Cư dân mạng nhận xét điểm trừ đầu tiên là diễn xuất của bộ tứ. Trần Đô Linh và Cúc Tịnh Y quả thực rất xinh, tạo hình vừa đẹp vừa ma mị đúng chuẩn hồ ly, nhưng điểm trừ là Điền Gia Thụy diễn non hơn 3 người còn lại, ngoại hình cũng không vượt trội nhưng lại được ưu ái nhiều nhất. Ngược lại, Trần Đô Linh và Tăng Thuấn Hy bị cắt bỏ khá nhiều phân cảnh khiến fan của cặp đôi này không hài lòng.

Phim có phần hình ảnh được chăm chút

Việc cắt giảm số tập cũng khiến khâu dựng phim Nguyệt Lân Ỷ K không mượt mà. Nhiều lần cắt cảnh đột ngột, tình tiết kém liền mạch, lại thêm nhiều cảnh quay lạm dụng hiệu ứng, kỹ xảo khiến khán giả thấy phim mải phô trương hình ảnh hơn là chú trọng đến nội dung. Thậm chí có người nhận xét Nguyệt Lân Ỷ Kỷ giống với MV kéo dài hơn là phim truyền hình.

Nhưng khán giả cho rằng phim lạm dụng các cảnh quay chậm

Ngược lại, không ít khán giả đã lên tiếng bênh vực phim, khen kịch bản không mới nhưng vẫn thú vị, trang phục được đầu tư mạnh, kỹ xảo trau chuốt hơn nhiều phim khác. Chưa kể phong cách làm phim của Quách Kính Minh với nhiều cảnh quay cận, quay chậm tôn nhan sắc diễn viên cũng khá kén người xem, không phải ai cũng thích.

#Nguyệt Lân Ỷ Kỷ #Trần Đô Linh #Cúc Tịnh Y #Quách Kính Minh #Nguyệt Lân Ỷ Kỷ bị chê

