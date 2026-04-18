Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Bóng Ma Hạnh Phúc xứng danh phim giờ vàng khiến khán giả ức chế nhất hiện nay

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Bóng Ma Hạnh Phúc đang là bộ phim khiến khán giả không thể rời mắt, dù càng xem càng ức chế vì những tình tiết kịch tính bị đẩy lên cao trào.

Bóng Ma Hạnh Phúc có nội dung không mới, xoay quanh cặp vợ chồng hạnh phúc với người chồng Dũng thành đạt, người vợ Mai hiền dịu, lúc nào cũng chỉ lo chăm sóc gia đình. Biến cố xảy đến khi Mai đưa Trang, con gái người bạn thân về nhà mình để giúp đỡ cô gái trẻ. Mai chẳng thể nào ngờ được Trang lại lên kế hoạch tiếp cận Dũng, chấp nhận làm tiểu tam phá hoại gia đình người có ơn với mình. Và khi Mai phát hiện chuyện khủng khiếp này, cô sẽ ra sao?

bong-ma-1.jpg
Dũng và Mai có cuộc hôn nhân êm ấm.

Motip người vợ hiền lành, yêu thương chồng con hết mực nhưng lại bị phụ bạc đã xuất hiện nhiều ở phim Hàn, phim Hoa ngữ và cả phim Việt. Nhưng Bóng Ma Hạnh Phúc vẫn gây sốt, vẫn khiến khán giả sốt ruột ngóng chờ từng tập phim vì những tình tiết hồi hộp, kịch tính, những lần Mai suýt phát hiện mối quan hệ mờ ám của Dũng và Trang nhưng hai kẻ lén lút vẫn thoát nạn vào phút chót.

bong-ma-4.jpg
Nhưng thực ra Dũng đang ngoại tình.

Và càng xem, Bóng Ma Hạnh Phúc càng làm người xem bức xúc, thậm chí phẫn nộ vì cách xây dựng nhân vật. Mai quá hiền lành, chịu đựng đến mức nhẫn nhịn khiến khán giả chỉ muốn nhảy vào màn hình trả thù thay cho cô. Ngược lại, Dũng quá sức trơ trẽn, xấu xa nên cư dân mạng chỉ mong nhân vật này bị lộ mặt thật càng sớm càng tốt.

bong-ma-3.jpg
Khán giả chờ đợi Mai thay đổi sau khi phát hiện ra sự thật.

Bản thân Lương Thế Thành cũng biết mình đang gây bức xúc nên trên trang cá nhân, anh gửi lời xin lỗi vì “mấy nay bộ phim lấy phước chị em nhiều quá”. Nam diễn viên còn hứa tập cuối phim sẽ “trả phước lại hết cho chị em mình”, chứng tỏ nhân vật Dũng sẽ phải trả giá cho những gì đã gây ra.

Thành công của Bóng Ma Hạnh Phúc cho thấy nguyên liệu cũ nhưng được chế biến theo cách mới, bày biện đẹp đẽ thì vẫn đủ sức giữ chân khán giả đến tập cuối cùng.

qc.jpg
Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
