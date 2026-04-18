Bóng Ma Hạnh Phúc xứng danh phim giờ vàng khiến khán giả ức chế nhất hiện nay

HHTO - Bóng Ma Hạnh Phúc đang là bộ phim khiến khán giả không thể rời mắt, dù càng xem càng ức chế vì những tình tiết kịch tính bị đẩy lên cao trào.

Bóng Ma Hạnh Phúc có nội dung không mới, xoay quanh cặp vợ chồng hạnh phúc với người chồng Dũng thành đạt, người vợ Mai hiền dịu, lúc nào cũng chỉ lo chăm sóc gia đình. Biến cố xảy đến khi Mai đưa Trang, con gái người bạn thân về nhà mình để giúp đỡ cô gái trẻ. Mai chẳng thể nào ngờ được Trang lại lên kế hoạch tiếp cận Dũng, chấp nhận làm tiểu tam phá hoại gia đình người có ơn với mình. Và khi Mai phát hiện chuyện khủng khiếp này, cô sẽ ra sao?

Dũng và Mai có cuộc hôn nhân êm ấm.

Motip người vợ hiền lành, yêu thương chồng con hết mực nhưng lại bị phụ bạc đã xuất hiện nhiều ở phim Hàn, phim Hoa ngữ và cả phim Việt. Nhưng Bóng Ma Hạnh Phúc vẫn gây sốt, vẫn khiến khán giả sốt ruột ngóng chờ từng tập phim vì những tình tiết hồi hộp, kịch tính, những lần Mai suýt phát hiện mối quan hệ mờ ám của Dũng và Trang nhưng hai kẻ lén lút vẫn thoát nạn vào phút chót.

Nhưng thực ra Dũng đang ngoại tình.

Và càng xem, Bóng Ma Hạnh Phúc càng làm người xem bức xúc, thậm chí phẫn nộ vì cách xây dựng nhân vật. Mai quá hiền lành, chịu đựng đến mức nhẫn nhịn khiến khán giả chỉ muốn nhảy vào màn hình trả thù thay cho cô. Ngược lại, Dũng quá sức trơ trẽn, xấu xa nên cư dân mạng chỉ mong nhân vật này bị lộ mặt thật càng sớm càng tốt.

Khán giả chờ đợi Mai thay đổi sau khi phát hiện ra sự thật.

Bản thân Lương Thế Thành cũng biết mình đang gây bức xúc nên trên trang cá nhân, anh gửi lời xin lỗi vì “mấy nay bộ phim lấy phước chị em nhiều quá”. Nam diễn viên còn hứa tập cuối phim sẽ “trả phước lại hết cho chị em mình”, chứng tỏ nhân vật Dũng sẽ phải trả giá cho những gì đã gây ra.

Thành công của Bóng Ma Hạnh Phúc cho thấy nguyên liệu cũ nhưng được chế biến theo cách mới, bày biện đẹp đẽ thì vẫn đủ sức giữ chân khán giả đến tập cuối cùng.