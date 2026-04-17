Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

MisThy không rời mắt khỏi màn hóa thân thành "công chúa Disney" của Ái Phương

Như Quỳnh (Tổng hợp)

HHTO - Một phân đoạn hát live ca khúc "Part Of Your World" của "Chị đẹp" Ái Phương khi tham gia livestream cùng MisThy bất ngờ được dân mạng "đào" lại, cùng viết "cái kết có hậu" cho "Nàng tiên cá Ariel".

Mới đây, một đoạn clip dài 2 phút 30 giây được cắt ra từ buổi livetream hơn 2 tiếng rưỡi của "Chị đẹp" MisThyÁi Phương phát sóng từ 11 tháng trước bất ngờ được dân tình thích thú hưởng ứng. Khoảnh khắc Ái Phương hát lại ca khúc huyền thoại của hãng hoạt hình nổi tiếng Disney - Part Of Your World nhanh chóng thu hút hơn 361K "mắt xem", 11K lượt thích.

Giọng hát ngân vang, du dương của Ái Phương khi hóa thân thành "công chúa Disney" khiến fan tan chảy. Nguồn clip: Đài Phát Thanh.

Với chất giọng "chữa lành", Ái Phương "rót mật vào tai", đưa khán giả xem trực tiếp khi ấy trở về tuổi thơ. Fan không ngừng cảm thán với phần bình luận nhảy liên tục: "Giọng chị Phương sinh ra để hát nhạc Disney", "Nghe cô ấy hát xong là có thể Die With A Smile á", "Tưởng đang coi Disney không á"...

Ca khúc có 40 tuổi đời được "công chúa" Ái Phương "thổi hồn" đầy nhẹ nhàng, bay bổng, chạm cảm xúc. Thậm chí, bên cạnh việc dành lời khen, nhiều khán giả còn bật chế độ cảnh báo vì nữ ca sĩ hát quá hay có thể sẽ bị YouTube đánh cắp bản quyền.

Trong khi đó, MisThy - người được mặt đối mặt cùng Ái Phương đã giữ một biểu cảm mắt tròn xoe, miệng "ồ quao" khi nghe đàn chị hát. Nữ streamer phấn khích khẳng định Ái Phương đích thị là "công chúa" của Disney.

Ngoài ra, nhiều khán giả cuối cùng cũng hiểu vì sao giọng ca sinh năm 1989 từng được mời tham gia lồng tiếng cho nhân vật công chúa Jasmine trong phiên bản live-action Aladdin của Disney và hát nhạc phim phiên bản tiếng Việt.

Ái Phương được khán giả biết đến là một nghệ sĩ đa tài.

Đến bài đăng hiện đang viral, người hâm mộ còn phát hiện nhiều điểm thú vị về màn tương tác của chị em Ái Phương - MisThy. Một bình luận nhận "bão haha" khi cho rằng "nàng tiên cá" Ái Phương đã không đổi giọng hát lấy đôi chân mà đổi hoàng tử để giữ giọng hát. Mặt khác, netizen hóm hỉnh ví von nếu Ái Phương là nàng tiên cá Ariel thì MisThy sẽ là chú cá Flounder - cậu bạn thân nhất của Ariel hay vào vai chú cua Sebastian - cố vấn đáng tin cậy của Vua Triton và là người quản thúc Ariel.

Phản ứng hài hước của khán giả dành cho MisThy và Ái Phương.
#Ái Phương #MisThy #Nàng Tiên Cá Ariel #Disney #công chúa Disney

