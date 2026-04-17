Quỳnh Anh Shyn quay MV ở Ấn Độ, hoàn thiện mảnh ghép cuối của EP "Girl Phố"

HHTO - Điều Cần Đến là “mảnh ghép cuối cùng” để hoàn thiện EP "Girl Phố" - dự án âm nhạc đầu tiên của Quỳnh Anh Shyn. Ca khúc mang đến một phiên bản duy mỹ và không kém phần khác biệt của Quỳnh Anh Shyn.

MV Điều Cần Đến là sản phẩm tiếp nối sau Green Light, hoàn thiện bức tranh âm nhạc mà Quỳnh Anh Shyn xây dựng trong dự án lần này. Vẫn giữ màu sắc house kết hợp R&B xuyên suốt EP, Điều Cần Đến có tiết tấu vừa phải, tập trung vào giai điệu và thông điệp. Phần lời bài hát xoay quanh hành trình trưởng thành, khi mỗi cá nhân học cách đối diện với thay đổi và tin vào những gì sẽ xảy ra.

Đi cùng phần âm nhạc, MV được xây dựng theo hướng thriller, xoay quanh cuộc truy đuổi giữa 2 phiên bản Xanh - Đỏ, đại diện cho cảm xúc và suy nghĩ hoàn toàn đối lập tồn tại bên trong Quỳnh Anh Shyn. Đặc biệt, phiên bản màu Vàng xuất hiện bí ẩn ở cuối MV đã tạo nên một cái kết mở, đồng thời cho thấy một nội tâm phức tạp. Song, tất cả đều cùng hướng tới viên ngọc tam giác - biểu tượng cho “phiên bản chính thức” của chính mình.

Các phân cảnh được đặt trong bối cảnh thiên nhiên phủ tuyết trắng, kết hợp giữa yếu tố kịch tính và thời trang. So với những sản phẩm trước, phần hình ảnh lần này tiết chế hơn về độ “flashy” nhưng vẫn giữ được bảng màu nổi bật để thể hiện các trạng thái nội tâm khác nhau.

“MV Điều Cần Đến, đối với Shyn, là một bài hát dành riêng cho bản thân mình. Vì bên cạnh sự vui vẻ, "xập xình" mà mọi người nhìn thấy ở Girl Phố hay Green Light, nội tâm của mình cũng có một độ "deep" nhất định, cũng thích sự nhẹ nhàng, nữ tính và sâu lắng” - Quỳnh Anh Shyn chia sẻ.

MV Điều Cần Đến được ghi hình tại Ấn Độ trong điều kiện sản xuất có nhiều yếu tố khách quan, từ bối cảnh tự nhiên đến tình hình tại địa phương, đòi hỏi ê-kíp phải linh hoạt trong quá trình thực hiện. Việc lựa chọn địa điểm với địa hình tuyết đặc thù cũng đặt ra không ít thách thức về di chuyển và tìm kiếm khung hình phù hợp.

"Ngay lần đầu tiên giai điệu bài hát này vang lên, trong đầu mình đã nghĩ ngay đến một vùng đất được phủ đầy tuyết. Sau nhiều lần cân nhắc địa điểm, ê-kíp quyết định sẽ thực hiện MV tại Ấn Độ - một nơi có thể đáp ứng được mong muốn về hình ảnh cũng như chi phí thực hiện. Quá trình thực hiện Điều Cần Đến đối với mình cùng ê-kíp quay khá "kỳ diệu", khi mọi người đã gặp phải nhiều trắc trở và may mắn là mọi thứ vẫn được hoàn thành, đúng như bài hát 'Điều Cần Đến' sẽ đến” - Quỳnh Anh Shyn kể.

Chia sẻ thêm về dự án lần này, Quỳnh Anh Shyn cho biết ban đầu cô chỉ dự định thực hiện một ca khúc đơn lẻ. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, ý tưởng âm nhạc và hình ảnh liên tục mở rộng, khiến cô quyết định hoàn thiện thành một EP. Theo nữ nghệ sĩ, mỗi ca khúc trong dự án đại diện cho một mảnh ghép cảm xúc khác nhau, góp phần xây dựng hình ảnh một “Girl Phố” tự do và đa sắc.