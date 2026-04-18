Đông Nhi quay MV tại sa mạc ở Mỹ cho ca khúc cô "thương nhất" album Vol.4

HHTO - "Mặt Trời Cô Độc" là ca khúc mà Đông Nhi thích nhất trong album Vol.4 "Theater Of Dreams" hợp tác cùng DTAP. Tuy nhiên, đến nay - 1 năm sau khi album ra mắt, Đông Nhi mới giới thiệu MV dành cho ca khúc này.

Để giới thiệu về MV này, Đông Nhi đã quay một clip tâm sự trong phòng thu chia sẻ về Mặt Trời Cô Độc:

“Nhi đang có một cuộc sống rất hạnh phúc và Nhi biết ơn vì điều đó mỗi ngày, nhưng vì vậy mà Nhi tin rằng là ai rồi cũng sẽ có những giai đoạn rất khác ở trong cuộc đời. Có những lúc người ta vẫn cười, vẫn ổn, vẫn sống bình thường nhưng ở bên trong là cả một khoảng lặng mà đôi khi họ không biết nói cùng ai. Có những người luôn rực rỡ trong mắt người khác nhưng có ai từng hỏi liệu ánh sáng đó có đang mệt không?".

Đông Nhi bày tỏ âm nhạc đẹp nhất khi người nghe nhìn thấy mình trong đó. Đối với cô, Mặt Trời Cô Độc không phải là một bài hát ồn ào, cũng không phải là một bài hát dễ nhìn thấy nhất mà là bài hát mà cô "thương nhất". Vì ca khúc không chỉ nói về một người, mà nói về cảm xúc của rất nhiều người - những cảm xúc được kể từ những điều chân thật, nhỏ bé nhưng để lại dư âm dài lâu.

Đông Nhi hy vọng những ai từng trải qua giai đoạn tương tự sẽ tìm thấy sự đồng cảm trong bài hát, và Mặt Trời Cô Độc có thể ở bên cạnh người nghe như một lời nhắc rằng những nỗi buồn đã qua sẽ trở thành trải nghiệm giúp mỗi người trưởng thành hơn.​

Mặt Trời Cô Độc lấy cảm hứng từ lá bài The Sun trong Tarot - biểu tượng của ánh sáng và rực rỡ, nhưng cũng ẩn chứa sự cô độc khi không thể chạm tới. Từ đó, bài hát khắc họa nghịch lý: Càng tỏa sáng, càng tạo ra khoảng cách với những thứ xung quanh dù là những thứ đã từng thân thuộc nhất.

Với thể loại Alternative R&B, Mặt Trời Cô Độc được Đông Nhi thể hiện qua chất giọng với kỹ thuật ngày càng vững chắc nhưng vẫn đầy cảm xúc. MV ca khúc được nữ ca sĩ thực hiện tại một sa mạc ở Mỹ. Thời điểm đó, nữ ca sĩ có chuyến lưu diễn và lên kế hoạch thực hiện MV, nhưng do không sắp xếp được lịch trình bay sang nên đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư đã thực hiện công việc chỉ đạo đạo diễn từ xa, với sự hỗ trợ của ê-kíp quay phim tại Mỹ.

Bên cạnh đó, hình ảnh Ánh Trăng từng gắn liền với Đông Nhi trong loạt bản hit thời Teen Pop, trong khi Mặt Trời lại mang tính đối lập với Mặt Trăng. Vì vậy, việc cô gọi Mặt Trời Cô Độc là ca khúc yêu thích nhất và chọn thời điểm này để ra mắt MV, sau một năm phát hành bản audio, càng khiến khán giả tò mò về dụng ý và thông điệp mà nữ ca sĩ muốn gửi gắm.