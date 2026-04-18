"Anh trai" DILLAN nói gì trước tin đồn "chi núi tiền" để làm MV debut "VVIP"?

HHTO - "Anh trai" DILLAN chính thức phát hành MV "VVIP", mở đường cho EP đầu tay. Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, DILLAN đã có phản hồi về thông tin "chi núi tiền" cho sản phẩm âm nhạc ghi hình tại Hàn Quốc.

Ngày 16/4, DILLAN chính thức phát hành MV VVIP, sản phẩm mở đường cho dự án EP đầu tay dự kiến ra mắt trong năm 2026. Đây là cột mốc đánh dấu màn debut của nam ca sĩ tại thị trường Việt Nam sau quá trình đào tạo kỹ năng với vai trò thực tập sinh tại Hàn Quốc, cũng như tích lũy kinh nghiệm biểu diễn qua các chương trình như Asia Super Young, Starlight Boys và Anh Trai Say Hi 2025.

Về mặt âm nhạc, VVIP lấy cảm hứng từ dòng nhạc Y2K, kết hợp cùng các âm thanh được tinh chỉnh hiện đại. Tiêu đề ca khúc là cụm từ viết tắt của "very very important people". Theo DILLAN, VVIP không mang ý nghĩa về sự xa xỉ hay đặc quyền. Đây là cách anh gọi những cá nhân đã đồng hành cùng mình, đặc biệt là Andme (tên FC DILLAN).

Nội dung MV tập trung vào câu chuyện cá nhân với hai bối cảnh đối lập: Khoảng thời gian rèn luyện trong phòng tập và khoảnh khắc bước sang chương mới trong sự nghiệp.

DILLAN nhận được sự đón nhận của khán giả sau Anh Trai "Say Hi" 2025.

Bên cạnh yếu tố âm nhạc, mức độ đầu tư cho dự án cũng nhận được sự quan tâm. Trước các đồn đoán cho rằng "mỹ nam ngơ ngác" là "rich kid ngầm" và đã "chi núi tiền" cho MV, anh đã có phản hồi trực tiếp. Chia sẻ độc quyền với Hoa Học Trò Online, "Anh Trai" cho biết:

"Mình chỉ có thể chia sẻ rằng bản thân đã đầu tư không ít cho màn chào sân này. Nhưng điều quan trọng nhất là mình đầu tư để tạo ra một tác phẩm âm nhạc thể hiện đúng màu sắc của DILLAN, chứ không đơn thuần là cứ bỏ tiền vào là xong. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là toàn bộ MV được ê-kíp ghi hình tại Hàn Quốc, và biên đạo cho ca khúc VVIP cũng chính là người thầy đã đồng hành cùng DILLAN từ thời còn là thực tập sinh. Mình muốn gói ghém tất cả những ký ức đó vào trong sản phẩm".