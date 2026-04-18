Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Tình hình sức khỏe của Trang “bé ba” phim Bóng Ma Hạnh Phúc hiện giờ ra sao?

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Sau khi nữ diễn viên Ngân Hòa được chú ý nhiều nhờ vai "bé ba" Như Trang trong phim Bóng Ma Hạnh Phúc, khán giả cũng quan tâm nhiều hơn đến tình hình sức khỏe của cô.

ngan-hoa-7.jpg

Nếu như Lê Phương - Lương Thế Thành đã có danh tiếng sẵn trước khi đóng Bóng Ma Hạnh Phúc thì Ngân Hòa còn lạ lẫm với số đông khán giả vì chưa có vai diễn nào ấn tượng. Sau khi gây chú ý với vai "bé ba" Như Trang tâm cơ, đáng ghét thì Ngân Hòa bắt đầu được công chúng quan tâm nhiều hơn.

ngan-hoa-11.jpg

Trước đó, Ngân Hòa từng vướng ồn ào khi vào giữa năm 2025, Trấn Thành đăng bài viết kêu gọi khán giả hỗ trợ cho nữ diễn viên chữa bệnh suy thận giai đoạn cuối và đang cần tiền ghép thận. Nhưng cư dân mạng đã đặt câu hỏi về hoàn cảnh khó khăn của Ngân Hòa khi trên trang cá nhân cô khoe ảnh đi du lịch Hàn Quốc rồi sở hữu xe hơi. Cho dù người quản lý đã lên tiếng giải thích rằng Ngân Hòa được bạn bè tài trợ chuyến du lịch, không sở hữu xe hơi nào, thì khán giả vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn. Sau đó, nữ diễn viên xin ngừng nhận hỗ trợ và hứa sẽ sao kê tài khoản sau khi bình phục.

ngan-hoa-2.jpg
ngan-hoa-6.jpg
ngan-hoa-9.jpg

Ngân Hòa gần như đóng băng trang cá nhân từ thời điểm chữa bệnh và đến bây giờ, khi Bóng Ma Hạnh Phúc phát sóng thì cô mới chia sẻ chuyện đóng phim này trong thời điểm phát bệnh. Vì thế, ngoại hình Ngân Hòa có nhiều thay đổi, càng về sau nữ diễn viên càng sụt cân. Tuy rất mệt mỏi nhưng Ngân Hòa vẫn cố gắng hoàn thành vai Như Trang để không ảnh hưởng đến đoàn làm phim. Nữ diễn viên cũng mong khán giả thông cảm nếu thấy “bé ba” gầy gò và có phần khô khan.

ngan-hoa-3.jpg
ngan-hoa-4.jpg

Hiện giờ, Ngân Hòa vẫn đang điều trị bệnh suy thận. Cô tiết lộ đã bị sụt cân rất nhiều, cơ thể vô cùng gầy gò. Nữ diễn viên sẽ cố gắng chiến đấu hết sức để vượt qua bệnh tật và trở lại với cuộc sống, công việc cũng như gặp lại khán giả.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Ngân Hòa #Bóng Ma Hạnh Phúc #Ngân Hòa bé ba #Ngân Hòa suy thận

Cùng chuyên mục