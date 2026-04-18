NICKY hóa Phùng Khánh Linh, Quân A.P diện áo bà ba đi tập concert ATSH D-9

Anh Trai “Say Hi” Concert Đêm 9 bắt đầu buổi tổng duyệt từ sáng trong điều kiện thời tiết oi bức và kéo dài đến tối muộn, với cường độ luyện tập đội hình liên tục. Ngay từ những giờ đầu, các Anh Trai tập trung rà soát đội hình, hoàn thiện các chi tiết trong kịch bản sân khấu.

Quân A.P

Xen kẽ giữa các phần luyện tập nghiêm túc là những khoảnh khắc tương tác vui nhộn khi các Anh Trai có dịp hội ngộ sau gần một năm. Một số Anh Trai rất đầu tư cho tạo hình để so kè ở hạng mục Best Rehearsal Outfit, góp phần tạo nên không khí náo nhiệt, giải trí. Nổi bật nhất có Anh Trai NICKY gây chú ý khi hóa thân thành ca sĩ Phùng Khánh Linh với bộ tóc bạch kim xõa dài đặc trưng, tay ôm chiếc lược vàng choé khiến khán giả vừa nhìn đã bật cười.

NICKY nổi bật trong "tạo hình" Phùng Khánh Linh.

Không kém cạnh, CAPTAIN BOY tạo điểm nhấn với tạo hình chú gấu Winnie-the-Pooh vừa dễ thương vừa gần gũi. Trong khi đó, Anh Trai Quân A.P lựa chọn hình ảnh “ông cụ” diện bộ áo bà ba mộc mạc khi chạy chương trình. Đặc biệt, Anh Trai JSOL quyết tâm "chiếm sóng" khi xuất hiện trong tạo hình mascot đôi dép khổng lồ. Trước đó, anh đã từng chiến thắng ở hạng mục này.

CAPTAIN BOY và JSOL quyết không buông bỏ "hào quang" của hạng mục Best Rehearsal Outfit.

Sau khi những đoạn clip ghi lại cảnh luyện tập được đăng tải trên mạng xã hội, cộng đồng người hâm mộ nhanh chóng “bắt sóng” và lan tỏa sự háo hức, đếm ngược đến ngày diễn ra concert. Tất cả đều kỳ vọng được chứng kiến những sân khấu ấn tượng, những bản hit "nghe hoài không chán" trong đêm diễn lần này.

Sau gần 2 năm kể từ thời điểm bắt đầu ghi hình, độ thu hút của các Anh Trai vẫn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng người hâm mộ. Chuỗi hoạt động sôi nổi trước thềm concert như food truck, photo booth, roadshow… được khán giả triển khai đồng loạt trong hai ngày chạy chương trình.

Anh Trai HURRYKNG.

Anh Trai “Say Hi” Concert Đêm 9 - Reply 2024 hứa hẹn tái hiện và làm mới hàng loạt sân khấu, các bài hit kinh điển của Anh Trai “Say Hi” mùa đầu tiên năm 2024 với sự nâng cấp về dàn dựng, mang lại "trải nghiệm đáng tiền" cho khán giả.