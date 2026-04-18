Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

NICKY hóa Phùng Khánh Linh, Quân A.P diện áo bà ba đi tập concert ATSH D-9

Như Lê

HHTO - Bất chấp thời tiết nắng nóng, buổi chạy chương trình Anh Trai “Say Hi” Concert Đêm 9 - Reply 2024 mang đến những khoảnh khắc "để đời" khiến các fan nhiệt tình bình luận.

Anh Trai “Say Hi” Concert Đêm 9 bắt đầu buổi tổng duyệt từ sáng trong điều kiện thời tiết oi bức và kéo dài đến tối muộn, với cường độ luyện tập đội hình liên tục. Ngay từ những giờ đầu, các Anh Trai tập trung rà soát đội hình, hoàn thiện các chi tiết trong kịch bản sân khấu.

Quân A.P

Xen kẽ giữa các phần luyện tập nghiêm túc là những khoảnh khắc tương tác vui nhộn khi các Anh Trai có dịp hội ngộ sau gần một năm. Một số Anh Trai rất đầu tư cho tạo hình để so kè ở hạng mục Best Rehearsal Outfit, góp phần tạo nên không khí náo nhiệt, giải trí. Nổi bật nhất có Anh Trai NICKY gây chú ý khi hóa thân thành ca sĩ Phùng Khánh Linh với bộ tóc bạch kim xõa dài đặc trưng, tay ôm chiếc lược vàng choé khiến khán giả vừa nhìn đã bật cười.

NICKY nổi bật trong "tạo hình" Phùng Khánh Linh.

Không kém cạnh, CAPTAIN BOY tạo điểm nhấn với tạo hình chú gấu Winnie-the-Pooh vừa dễ thương vừa gần gũi. Trong khi đó, Anh Trai Quân A.P lựa chọn hình ảnh “ông cụ” diện bộ áo bà ba mộc mạc khi chạy chương trình. Đặc biệt, Anh Trai JSOL quyết tâm "chiếm sóng" khi xuất hiện trong tạo hình mascot đôi dép khổng lồ. Trước đó, anh đã từng chiến thắng ở hạng mục này.

CAPTAIN BOY và JSOL quyết không buông bỏ "hào quang" của hạng mục Best Rehearsal Outfit.

Sau khi những đoạn clip ghi lại cảnh luyện tập được đăng tải trên mạng xã hội, cộng đồng người hâm mộ nhanh chóng “bắt sóng” và lan tỏa sự háo hức, đếm ngược đến ngày diễn ra concert. Tất cả đều kỳ vọng được chứng kiến những sân khấu ấn tượng, những bản hit "nghe hoài không chán" trong đêm diễn lần này.

Sau gần 2 năm kể từ thời điểm bắt đầu ghi hình, độ thu hút của các Anh Trai vẫn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng người hâm mộ. Chuỗi hoạt động sôi nổi trước thềm concert như food truck, photo booth, roadshow… được khán giả triển khai đồng loạt trong hai ngày chạy chương trình.

Anh Trai HURRYKNG.

Anh Trai “Say Hi” Concert Đêm 9 - Reply 2024 hứa hẹn tái hiện và làm mới hàng loạt sân khấu, các bài hit kinh điển của Anh Trai “Say Hi” mùa đầu tiên năm 2024 với sự nâng cấp về dàn dựng, mang lại "trải nghiệm đáng tiền" cho khán giả.

Như Lê
#Anh Trai Say Hi #concert #Quân AP #NICKY #JSOL #Anh Trai Say Hi Đêm 9

