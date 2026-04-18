Võ Điền Gia Huy hai lần lên tiếng về tin đồn tình cảm, khán giả phản ứng ra sao?

HHTO - Võ Điền Gia Huy là cái tên đang được chú ý với vai diễn "tổng tài" trong phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Cũng từ đây, nam diễn viên bất ngờ vướng phải loạt tin đồn, từ "phim giả tình thật" với Tam Triều Dâng đến lộ mối quan hệ đặc biệt cùng Uyển Ân hay Gigi Hương Giang.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Võ Điền Gia Huy đã thẳng thắn giải thích về những tin đồn thất thiệt được dân mạng bàn tán xôn xao nhiều ngày qua, đã làm ảnh hưởng đến những người bạn của anh. Nam diễn viên sinh năm 1996 chia sẻ: "Khán giả thân yêu ơi, Huy mong rằng các bạn đừng có những lời đồn không chính xác và làm ảnh hưởng đến những người bạn, người đồng nghiệp của Huy. Đặc biệt là phụ nữ, Huy cảm thấy rất khó xử khi những người bạn của mình không liên quan bị lôi vào và còn phải hứng chịu những lời bình luận khiếm nhã".

Cùng với đó, Võ Điền Gia Huy gửi lời cảm ơn vì được khán giả quan tâm, nhưng anh hy vọng mọi người sẽ dành sự ưu ái đó cho những dự án và công việc.

Thời gian qua, Võ Điền Gia Huy phủ sóng mọi nền tảng mạng xã hội nhờ dự án Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Hiệu ứng từ những khung hình đậm chất ngôn tình của nhân vật "tổng tài" Triệu Phú do Gia Huy thủ vai khi sánh đôi cùng nữ chính Thanh Tâm (Tam Triều Dâng thủ vai) được khán giả khen ngợi hết lời. Trong đó, phân cảnh Thanh Tâm thích uống nước dừa và được Triệu Phú âm thầm mua nước dừa lấp đầy tủ lạnh khiến dân mạng "soft xỉu", lập tức "khai sinh" ra Couple Coconut, "đẩy thuyền" nhiệt tình.

Dẫu vậy, giữa lúc fan đang "vững tay chèo" với những tương tác "tình bể bình" từ trong phim ra đến đời thực của cặp đôi gà bông Phú - Tâm, dân mạng bất ngờ "soi" ra loạt hint Võ Điền Gia Huy và Uyển Ân có nhiều hình ảnh check-in trùng hợp, từ đó đặt nghi vấn cả hai đang hẹn hò. Tin đồn này trở thành tâm điểm bàn tán suốt nhiều ngày, sau đó được Võ Điền Gia Huy chia sẻ tường tận trong một buổi phỏng vấn.

Netizen có căn cứ để hoài nghi về mối quan hệ của Gia Huy - Uyển Ân khi cùng diện áo đôi, được cho là check-in chung một địa điểm.

Nam diễn viên Tử Chiến Trên Không khẳng định: "Huy cũng biết Ân gần đây, có dịp chơi chung với Ân trong nhóm những người anh chị em đồng nghiệp, cũng "hụt" với nhau vài dự án luôn cho nên mình cũng chia sẻ, nói chuyện với nhau rất nhiều. Mình cũng dành tình cảm cho một người em, người đồng nghiệp trong những lần Ân ra dự án thì mình đến, mình ủng hộ tinh thần. Đối với Huy thì đơn thuần là tình cảm mà một người anh dành cho Uyển Ân".

Vừa "giải vây" cho mối quan hệ với Uyển Ân, Võ Điền Gia Huy tiếp tục bị réo tên cùng ca sĩ Gigi Hương Giang. Netizen khoanh vùng nhiều khoảnh khắc tương tác thân thiết của cả hai, Gia Huy ôm hoa đến ủng hộ Gigi, chụp ảnh cùng, chăm chú quay lại phần trình diễn của nữ ca sĩ... dù trong các bài đăng công khai trên mạng xã hội, Gia Huy dành lời chúc gửi đến "người bạn" Gigi Hương Giang.

Gia Huy và Gigi Hương Giang đã chơi thân từ nhiều năm trước.

Đến hiện tại, Võ Điền Gia Huy đã phủ nhận tất cả tin đồn liên quan đến đồng nghiệp, bạn bè thân thiết. Động thái vạch rõ ranh giới của mỹ nam Gen Z ghi điểm ứng xử trong lòng khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng việc nghệ sĩ đối diện với tin đồn là không thể tránh khỏi nhưng quan trọng là cách nghệ sĩ đối diện và giải quyết ổn thỏa vấn đề, tạo niềm tin, thiện cảm với công chúng.

Một khán giả nhắn gửi đến cộng đồng fan của Võ Điền Gia Huy: "Nếu thực sự là fan thì không nên mù quáng không rõ phải trái, Huy hợp tác hay chơi với ai cũng đều là những người bạn diễn hay bạn bè đồng nghiệp trân quý của Huy, xúc phạm bạn bè đồng nghiệp cũng như đang là xúc phạm làm xấu hình ảnh Huy trong mắt mọi người".

​