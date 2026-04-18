Lịch trình Miss World lần thứ 73 hé lộ chặng cuối với sự kiện đặc biệt tại Việt Nam

HHTO - Công ty tổ chức Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 tại Việt Nam cùng với tổ chức Miss World vừa đưa ra thông báo về một phần lịch trình của cuộc thi với sự kiện đặc biệt.

Trang chủ Miss World mới đây đã hé lộ một phần lịch trình của cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73, được tổ chức tại Việt Nam:

"Hành trình đầy ấn tượng của các thí sinh tham dự Liên hoan Hoa hậu Thế giới phiên bản kỷ niệm 75 năm tại Việt Nam sẽ khép lại tại TP. Hồ Chí Minh sôi động, nơi tuần lễ cuối cùng của chuỗi hoạt động sẽ diễn ra trong không khí rực rỡ tôn vinh văn hóa, sự đa dạng và những giá trị nhân văn.

Tuần lễ cuối của Liên hoan sẽ có sự kiện được mong đợi nhất Dances of the World - phần trình diễn đặc trưng của cuộc thi Miss World, nơi âm nhạc, vũ đạo và những bộ trang phục lộng lẫy tôn vinh sự đa dạng văn hóa và di sản của 130 đại diện từ khắp nơi trên thế giới. Sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 30 tháng 8.

Đêm chung kết cuộc thi Miss World lần thứ 73 sẽ được truyền hình trực tiếp toàn cầu từ TP. Hồ Chí Minh vào ngày 5 tháng 9, đồng thời đánh dấu lễ kỷ niệm 75 năm cuộc thi ra đời, một sự kiện hoành tráng không thể bỏ lỡ."

Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đang hết sức nỗ lực chuẩn bị để có được phiên bản tốt nhất khi tham gia cuộc thi. Bảo Ngọc được đánh giá là đại diện Việt Nam mạnh nhất từ trước tới nay tại Miss World. Với thành tích xuất sắc từ các cuộc thi nhan sắc trong nước và quốc tế, cùng với nền tảng học thức và lợi thế nhiều năm gắn bó với các hoạt động cộng đồng, Bảo Ngọc được kỳ vọng sẽ lập nên thành tích tốt nhất cho Việt Nam tại cuộc thi này.