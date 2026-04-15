Coachella 2026: Quần ống cong của NTK gốc Việt “cháy hàng” vì Justin Bieber

HHTO - Mẫu quần ống cong từ thương hiệu Lựu Đạn của NTK gốc Việt Hung La "cháy hàng" nhờ hiệu ứng truyền thông "khủng" của Justin Bieber tại Coachella 2026.

Sự trở lại của Justin Bieber tại đại nhạc hội Coachella 2026 là tâm điểm mạng xã hội cuối tuần qua. Đảm nhận vai trò headliner, nam ca sĩ tạo hiệu ứng truyền thông khổng lồ và xác lập nhiều kỷ lục về lượt tìm kiếm, tương tác và giá vé.

Không chỉ gây bàn tán bởi concept karaoke hoài niệm, tạo hình biểu diễn của "hoàng tử nhạc pop" cũng trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi trong giới thời trang. Khác với số đông các nghệ sỹ trình diễn cùng sự kiện, Justin Bieber bước lên sân khấu với giao diện "không thể thoải mái" hơn.

Set đồ phong cách streetwear gồm hoodie và áo phông từ SKYLRK (thương hiệu cá nhân của nam ca sĩ), phối cùng bốt của Loewe. Điều khiến các tín đồ thời trang Việt bàn tán nhiều nhất là mẫu quần có dòng chữ tiếng Việt "Lựu Đạn” in trên nhãn jacron.

Cư dân mạng nhanh chóng "lần" ra "in tư" trang phục đến từ thương hiệu Lựu Đạn, do NTK gốc Việt Hung La sáng lập. Mẫu quần gây ấn tượng bởi chi tiết gân denim chạy dọc và phom dáng cong. Kiểu dáng barrel này là xu hướng thịnh hành suốt từ năm 2024 đến nay. Thiết kế Puffa Shorts thuộc BST Thu Đông 2025, có giá trên website khoảng 535 USD (hơn 14 triệu đồng).

Chỉ vài giờ sau khi hình ảnh lan truyền, Puffa Shorts ghi nhận tình trạng “cháy hàng”. Trong bài đăng mới nhất, nhà mốt cho biết hiện chỉ nhận đặt trước pre-order, sẽ bắt đầu trả hàng từ giữa tháng 6 năm nay.

Đây không phải lần đầu Justin Bieber lăng xê trang phục từ thương hiệu của NTK Hung La. Anh từng diện mẫu Pleat Jeans trong một sân khấu biểu diễn hồi tháng 3/2022. Nam ca sĩ sau đó nhiều lần được bắt gặp dạo phố trong các thiết kế của Lựu Đạn.

Các thiết kế của thương hiệu Lựu Đạn cũng đã từng "lên sóng" tại nhiều thảm đỏ lớn như Grammy, tiệc Oscar của Vanity Fair, Met Gala hay Super Bowl bởi loạt sao đình đám như SZA, Lewis Hamilton, Usher, Billie Eilish...

Hung La tự giới thiệu rằng anh là người Mỹ gốc Việt, từng có thời gian học việc và làm việc dưới trướng của những huyền thoại như Nicolas Ghesquière (tại Balenciaga), Phoebe Philo (tại Céline).

Năm 2021, Hung La thành lập thương hiệu Lựu Đạn. Ông định vị thương hiệu thuộc phân khúc xa xỉ, lấy cảm hứng từ khía cạnh bụi bặm, gai góc của văn hóa đường phố châu Á.

Dù sử dụng danh từ tiếng Việt làm tên thương hiệu, đây là nhãn hàng streetwear quốc tế có trụ sở tại nước ngoài. Theo đó, Lựu Đạn không phải local brand Việt Nam như một số người lầm tưởng.

