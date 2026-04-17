Uyển Ân giảm cân siêu thành công, từ nhan sắc đến thần thái đều thăng hạng

Khi Uyển Ân bắt đầu nổi tiếng với bộ phim Nhà Bà Nữ, khán giả chỉ nhớ đến cô với vai trò "em gái Trấn Thành" cùng gương mặt bầu bĩnh dễ thương. Ngày ấy, xét về ngoại hình thì Uyển Ân chưa có gì nổi bật hơn nhiều sao nữ V-Biz, thậm chí còn bị xem là hơi mũm mĩm.

Nhưng vài tháng trở lại đây, khán giả nhận không ra Uyển Ân sau khi cô giảm cân thành công. Nữ diễn viên sở hữu vóc dáng thon gọn, gương mặt nhỏ nhắn thấy rõ và đường nét cũng trở nên hài hòa hơn.

Trước đây, Uyển Ân thường chọn trang phục rộng rãi giấu dáng thì bây giờ ngược lại, cô cực tự tin xuất hiện với đồ hở eo, váy ngắn lộ chân thon hoặc áo quây khoe bờ vai nhỏ nhắn. Style ăn mặc của Uyển Ân đã thay đổi đến mức khó nhận ra.

Không chỉ trên thảm đỏ mà ở đời thường, nữ diễn viên cũng ưu tiên các thiết kế tối giản nhưng tôn dáng. Chỉ cần một bộ váy ngắn màu đen, áo thun ôm với chân váy siêu ngắn là đủ để nữ diễn viên khoe được vóc dáng chuẩn sau thời gian dài nỗ lực giảm cân.

Thậm chí chiếc áo có phần lưng cực táo bạo mà Uyển Ân mặc trong chuyến du lịch Phan Thiết mới đây cũng khiến netizen hào hứng tìm mua.

Nhưng điều khiến netizen ấn tượng nhất là thần thái của Uyển Ân cũng thay đổi cực mạnh. Giờ đây, Uyển Ân luôn tươi cười rạng rỡ, từ ánh mắt đến cử chỉ đều thấy rõ năng lượng tích cực, hạnh phúc khiến người khác nhìn vào cũng vui lây. Trông cô tươi vui hoạt bát hơn hẳn Uyển Ân phiên bản cách đây một năm.

Nhiều người nhận xét Uyển Ân có nhiều nét tương đồng với nữ diễn viên Triệu Lộ Tư. Cả hai đều có vóc dáng thanh mảnh, style ăn mặc thời thượng và lúc nào cũng tươi tắn hoạt bát, mang lại cảm giác dễ chịu.