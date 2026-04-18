Sau Jisoo BLACKPINK, Zayn Malik sẽ "bắt tay" với một nhóm nữ K-Pop đình đám?

Ngày 17/4, Zayn Malik chính thức phát hành album phòng thu thứ năm mang tên KONNAKOL. Đây là dự án dài hơi đầu tiên của nam ca sĩ kể từ sau ROOM UNDER THE STAIRS (2024).

Với 15 ca khúc mới, Zayn không chỉ mở ra một chương mới trong sự nghiệp solo mà còn cho thấy một bước tiến dài trong việc định hình bản sắc âm nhạc cá nhân, thoát khỏi những khuôn khổ thông thường của dòng nhạc Pop.

Tên gọi của album - KONNAKOL được lấy cảm hứng từ một loại hình nghệ thuật cổ truyền trong âm nhạc Carnatic của Ấn Độ, nơi các tiết tấu được diễn đạt bằng giọng nói thay vì nhạc cụ. Điều này đã trở thành ý tưởng chủ đạo cho toàn bộ album, giúp Zayn tạo nên một sự giao thoa mượt mà giữa chất liệu R&B và những nhịp điệu Nam Á. Nếu như sản phẩm trước của Zayn mang màu sắc trầm lắng và suy tư, thì album lần này lại mang đến một không gian sáng tạo rộng mở hơn với nhịp điệu rõ nét.

Hành trình chinh phục khán giả của dự án này đã bắt đầu từ sớm với các đĩa đơn như Die for Me và Sideways, vốn đã nhận được những phản hồi tích cực từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Trong cấu trúc của album, Zayn đặc biệt chú trọng đến việc tôn vinh nguồn cội văn hóa.

Điển hình là ca khúc mở đầu mang tên Nusrat, một tác phẩm lấy cảm hứng từ huyền thoại qawwali - Nusrat Fateh Ali Khan. Điều này cho thấy tham vọng của cựu thành viên One Direction trong việc đưa các yếu tố văn hóa Nam Á vào dòng chảy âm nhạc phương Tây một cách tự nhiên và đầy hiện đại.

Bên cạnh những chia sẻ về chuyên môn, Zayn cũng khiến người hâm mộ vô cùng thích thú khi tiết lộ về những nguồn cảm hứng đời thường trong quá trình thực hiện album. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, anh thừa nhận bản thân đang nghe nhạc K-Pop nhiều hơn nhờ sự ảnh hưởng từ con gái Khai.

Sau màn hợp tác gây chú ý với Jisoo (BLACKPINK), nam ca sĩ cũng bỏ ngỏ khả năng về một dự án chung với các nhóm nhạc yêu thích của con gái như TWICE. Sự cởi mở này không chỉ cho thấy tinh thần sẵn sàng thử nghiệm những màu sắc mới mà còn khẳng định Zayn đang ở trong giai đoạn tự do nhất của sự nghiệp sáng tạo, nơi anh có thể tự tin kết hợp bản sắc cá nhân vào dòng chảy âm nhạc đại chúng toàn cầu.