Perfect Crown tập 5, 6: Đại quân tìm kẻ đứng sau vụ tai nạn, muốn hủy hôn với Hui Ju

*Bài viết có tiết lộ và dự đoán nội dung phim

IU từng tiết lộ tập 5 của Perfect Crown sẽ vẫn vui nhưng có thể "hơi nhàm" một chút và mọi chuyện sẽ càng thú vị hơn ở tập 6. Cuối tập 4, Seong Hui Ju (IU) và vị Vua nhỏ an toàn nhờ cô "đánh lái" điệu nghệ tìm cách giảm tốc và hỗ trợ kịp thời của Lee Ahn (Byeon Woo Seok). Họ đều bị thương nhẹ.

Lee Ahn - Seong Hui Ju đều lo lắng cho đối phương.

Kẻ tác động đến phanh xe của Hui Ju có khả năng cao chính là người cố ý đâm hỏng đầu xe của cô, buộc cô phải đem đi bảo dưỡng. Cha của Đại phi Yi Rang là người chỉ đạo? Bởi trong tập 4, ông ta nói rằng sẽ tìm cách để đuổi Hui Ju ra khỏi tư dinh của Đại quân.

Sự nhõng nhẽo đòi đi "xe có cánh" của Vua là chuyện bất ngờ. Vì thế, vụ tai nạn trở thành việc nghiêm trọng buộc hoàng gia phải vào cuộc. Cả phía Lee Ahn và Hui Ju đều cho người điều tra. Hoàng gia cần người chịu trách nhiệm cho sự việc. Seong Hui Ju sẽ bị đem ra là "xử tội"?

Từ bạo lực mạng, bị ném trứng đến hiện tại là bị kẻ xấu không ngại lấy mạng, an toàn của Hui Ju ngày càng bị đe dọa nghiêm trọng hơn khiến Lee Ahn dao động. Anh sợ hãi, lo lắng, muốn hủy bỏ ý định kết hôn với cô. Tuy nhiên, Hui Ju kiên quyết phản đối bằng mọi cách. Nhá hàng tập 5 Perfect Crown có đoạn cả hai cãi nhau căng. Seong Hui Ju đột nhiên giương cung ở văn phòng của Đại quân rồi bị anh giật lại.

Thủ tướng Min Jeong Woo (Noh Sang Hyun) cũng không thể ngồi yên khi nhìn crush gặp nguy. Loạt thoại trong teaser cho thấy thẳng thắn muốn Hui Ju ngừng ý định kết hôn với Đại quân, mà đổi lại là cưới anh - một người cũng có thể cho cô địa vị cô muốn. Hui Ju chỉ coi Jeong Woo như anh trai - bạn bè, cô bất ngờ và chắc chắn sẽ từ chối.

Bên cạnh đó, sau thời gian dao động, Lee Ahn sẽ hội ngộ và bảo vệ cho Hui Ju. Đại hôn sẽ diễn ra trong tập 6 của Perfect Crown chăng?

Teaser Perfect Crown tập 5 và phần mở rộng của tập 4.

