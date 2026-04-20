Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Perfect Crown "đạp chê bai" phá kỷ lục, Gong Seung Yeon tăng gần 60 bậc BXH diễn viên

Sam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Bất chấp dèm pha về nội dung và diễn xuất, "Perfect Crown" cho thấy đà phát triển mạnh ở tuần chiếu thứ 2. "We Are All Trying Here" gia nhập đường đua, rating chưa cao nhưng cốt truyện lại gây chú ý.

Perfect Crown (Vương Miện Hoàn Hảo/ Phu nhân Đại quân thế kỷ 21) bước qua tuần chiếu thứ hai với khen chê tương tự tuần đầu. Cốt truyện vẫn chưa có gì mới trong cách khai thác mâu thuẫn giới tài phiệt và hoàng gia. Dù bị netizen đánh giá là "teenfic" hay "chuông xe đạp", vẫn có thêm lượng lớn khán giả bị mê hoặc bởi không khí của Perfect Crown.

Rating tập 3 đạt 9%, sau đó tăng lên 11,1% ở tập 4 - mức cao nhất tác phẩm này đạt được, đồng thời đưa Perfect Crown lên Top 3 phim truyền hình (mini-series) có rating cao nhất năm 2026 (tính đến thời điểm hiện tại).

iu-byeon-woo-seok-5.jpg
screenshot-2026-04-20-104708.png
Tập 4 đưa Perfect Crown vươn lên hạng 3 của Top 10 phim có tỉ suất người xem cao nhất năm 2026. Với đà phát triển hiện tại, thứ hạng phim có thể còn tăng thêm.

Phim duy trì hạng 4 trên bảng xếp hạng Disney+ Global Daily Top TV Shows (tính đến ngày 19/4), theo thống kê của nền tảng Flixpatrol. Tại nội địa, Perfect Crown lấy lại ngôi vương từ Bloodhounds 2 ở bảng xếp hạng tuần 2 tháng 4 của Good Data Corporation. IU - Byeon Woo Seok duy trì hạng nhất - nhì ở bảng diễn viên được quan tâm nhất tuần. Diễn xuất bùng nổ và khí chất thu hút vượt ngoài dự đoán đã đưa Đại phi của Perfect Crown - Gong Seung Yeon tăng 58 hạng, giữ vị trí thứ 7.

in.jpg
image.jpg
Bảng xếp hạng phim - diễn viên được quan tâm nhất tuần 2 tháng 4/2026.

Phantom Lawyer (Luật Sư Bóng Ma) từng chạm mốc rating 9,5 - 10%, nhưng hiện tại, tỉ suất lượt xem của phim đã tụt xuống mốc 6,5% và 6% ở tập 11 - 12, giảm nhẹ so với tập 9 - 10. Một phần nguyên nhân đến từ sự xuất hiện của "con mã" Perfect Crown phát sóng cùng khung giờ quá mạnh. Một phần đến từ khán giả ít mặn với tuyến tình cảm của Yi Rang do "phản ứng hóa học" "thiếu thiếu". Các vụ án vẫn đủ giữ chân vì có cú twist tốt, nhân văn.

koo-kyo-hwan-1.jpg

Đường đua cuối tuần qua chào đón tác phẩm mới We Are All Trying Here (Cuộc Chiến Trong Chúng Ta). Chiếu trên đài JTBC - vốn không phải cái tên mạnh ở mảng rating cuối tuần, phim khởi đầu với tỉ suất người xem tập 1 - 2 là 2,2%. Dự đoán, rating tác phẩm này sẽ không tăng bùng nổ, nhưng lượt xem trên nền tảng OTT sẽ không tệ.

Cốt truyện đang làm tốt, gợi mở những cách trả lời khác nhau của câu hỏi "nếu cuộc đời không rực rỡ thì sao". Koo Kyo Hwan với diễn xuất tuyệt đỉnh là điểm sáng nhất khi lột tả chân thực từng chút sự tủi thân, tự trách hoàn lẫn với vẻ ngoài lông bông, lạc quan của nhân vật.

Những tác phẩm khác không có nhiều biến động, rating tập cuối Mad Concrete Dreams là 3,7%. Doctor Shin là 1,1% - 1,8%. Climax (Cực Hạn) kết thúc với rating 3,9%. Trong khi Yumi's Cell 3 khởi động với mức 2,3% - 1,7%.

fb-cover.png
Sam
Xem thêm

Cùng chuyên mục