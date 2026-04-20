Perfect Crown "đạp chê bai" phá kỷ lục, Gong Seung Yeon tăng gần 60 bậc BXH diễn viên

HHTO - Bất chấp dèm pha về nội dung và diễn xuất, "Perfect Crown" cho thấy đà phát triển mạnh ở tuần chiếu thứ 2. "We Are All Trying Here" gia nhập đường đua, rating chưa cao nhưng cốt truyện lại gây chú ý.

Perfect Crown (Vương Miện Hoàn Hảo/ Phu nhân Đại quân thế kỷ 21) bước qua tuần chiếu thứ hai với khen chê tương tự tuần đầu. Cốt truyện vẫn chưa có gì mới trong cách khai thác mâu thuẫn giới tài phiệt và hoàng gia. Dù bị netizen đánh giá là "teenfic" hay "chuông xe đạp", vẫn có thêm lượng lớn khán giả bị mê hoặc bởi không khí của Perfect Crown.

Rating tập 3 đạt 9%, sau đó tăng lên 11,1% ở tập 4 - mức cao nhất tác phẩm này đạt được, đồng thời đưa Perfect Crown lên Top 3 phim truyền hình (mini-series) có rating cao nhất năm 2026 (tính đến thời điểm hiện tại).

Tập 4 đưa Perfect Crown vươn lên hạng 3 của Top 10 phim có tỉ suất người xem cao nhất năm 2026. Với đà phát triển hiện tại, thứ hạng phim có thể còn tăng thêm.

Phim duy trì hạng 4 trên bảng xếp hạng Disney+ Global Daily Top TV Shows (tính đến ngày 19/4), theo thống kê của nền tảng Flixpatrol. Tại nội địa, Perfect Crown lấy lại ngôi vương từ Bloodhounds 2 ở bảng xếp hạng tuần 2 tháng 4 của Good Data Corporation. IU - Byeon Woo Seok duy trì hạng nhất - nhì ở bảng diễn viên được quan tâm nhất tuần. Diễn xuất bùng nổ và khí chất thu hút vượt ngoài dự đoán đã đưa Đại phi của Perfect Crown - Gong Seung Yeon tăng 58 hạng, giữ vị trí thứ 7.

Bảng xếp hạng phim - diễn viên được quan tâm nhất tuần 2 tháng 4/2026.

Phantom Lawyer (Luật Sư Bóng Ma) từng chạm mốc rating 9,5 - 10%, nhưng hiện tại, tỉ suất lượt xem của phim đã tụt xuống mốc 6,5% và 6% ở tập 11 - 12, giảm nhẹ so với tập 9 - 10. Một phần nguyên nhân đến từ sự xuất hiện của "con mã" Perfect Crown phát sóng cùng khung giờ quá mạnh. Một phần đến từ khán giả ít mặn với tuyến tình cảm của Yi Rang do "phản ứng hóa học" "thiếu thiếu". Các vụ án vẫn đủ giữ chân vì có cú twist tốt, nhân văn.

Đường đua cuối tuần qua chào đón tác phẩm mới We Are All Trying Here (Cuộc Chiến Trong Chúng Ta). Chiếu trên đài JTBC - vốn không phải cái tên mạnh ở mảng rating cuối tuần, phim khởi đầu với tỉ suất người xem tập 1 - 2 là 2,2%. Dự đoán, rating tác phẩm này sẽ không tăng bùng nổ, nhưng lượt xem trên nền tảng OTT sẽ không tệ.

Cốt truyện đang làm tốt, gợi mở những cách trả lời khác nhau của câu hỏi "nếu cuộc đời không rực rỡ thì sao". Koo Kyo Hwan với diễn xuất tuyệt đỉnh là điểm sáng nhất khi lột tả chân thực từng chút sự tủi thân, tự trách hoàn lẫn với vẻ ngoài lông bông, lạc quan của nhân vật.

Những tác phẩm khác không có nhiều biến động, rating tập cuối Mad Concrete Dreams là 3,7%. Doctor Shin là 1,1% - 1,8%. Climax (Cực Hạn) kết thúc với rating 3,9%. Trong khi Yumi's Cell 3 khởi động với mức 2,3% - 1,7%.