Perfect Crown: "Đại quân" Byeon Woo Seok run rẩy khi bế IU, sự thật là gì?

HHTO - Teamwork của F4 hoàng gia - tài phiệt trong pha "trốn thoát khỏi Đại phi" nhận "10 điểm hiểu ý". Hậu trường "Perfect Crown" hài hước không kém tập chính, đặc biệt là "bí mật" trong cảnh "Đại quân" Byeon Woo Seok bế "tiểu thư" IU.

Yoon Yi Rang (Gong Seung Yeon) cố ý gán Seong Hui Ju (IU) trở thành nghi phạm của vụ hỏa hoạn trong tiệc sinh thần của Bệ hạ. Phụ tá Hyun (Yoo Soo Bin) đã ra hiệu cho thư ký Do (Lee Yeon) "tác động" tiểu thư. Chỉ bằng những cái đánh mắt, Lee Ahn (Byeon Woo Seok) - Hui Ju đều hiểu ý diễn cùng, đường hoàng "rút lẹ" khỏi sự làm khó của Đại phi.

Cảnh teamwork của F4 được khen đáng yêu.

Hậu trường phân đoạn này còn hài hước. Đây không phải một cảnh one-shot (quay 1 lần được luôn) mà phải qua vài lần do Byeon Woo Seok "bị xì". Lúc giả ngất, Hui Ju "hờ" thành tiếng - đây là đoạn IU tự thêm (ad-lib). Fan xem phim bật cười vì chi tiết nhỏ "dưỡng thê", trong khi thực tế, Woo Seok không nhịn được cười. Anh đã "nhờ" IU đừng phát ra tiếng ở lần quay lại. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn "phì cười" và xin lỗi mọi người xin quay lại.

IU có thể cũng "bị xì" ở cảnh Đại quân "ném bụp" cô xuống giường. Ở tập 3 của "Perfect Crown", có thể thấy Hui Ju cười mỉm khi chạm giường sau đó từ từ thu cánh môi lại.

Hoàn thành cảnh quay, Byeon Woo Seok còn bị IU "dí" tay run rẩy lúc bế cô. "Đại quân Lee Ahn" đã được nhân viên đoàn phim "check var" ngay lập tức. Anh vừa cười vừa giải thích rằng, khi nâng/ bế lên thì cần đối tượng có trọng lượng nhất định nhưng IU quá nhẹ mới dẫn đến tình huống trên.

Là người được "bế công chúa" nên chỉ IU mới nhận thấy đôi tay "run run" của Byeon Woo Seok.
Byeon Woo Seok cao đến 1m9, trong khi IU cao 1m63 với dáng người mảnh mai nên dù bế kiểu nào thì trông cô vẫn gọn gàng trong lòng anh.

Ngoài ra, trước cảnh bế, Byeon Woo Seok trao đổi với đạo diễn về cách anh sẽ bế IU. Nam diễn viên đã thử ôm cô trong tư thế co chân. Cách này có thể tăng độ hài hước nhưng khá khó khăn với kiểu "bế công chúa" nên đã bị loại.

Hậu trường tập 3 Perfect Crown.
