Kinh tế

Bộ Công Thương yêu cầu kiểm tra 180 thương nhân phân phối xăng dầu

Dương Hưng
TPO - Bộ Công Thương vừa đề nghị UBND các tỉnh, thành phố và Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tổ chức tổng kiểm tra đối với thương nhân phân phối về việc dự trữ xăng dầu từ đầu năm đến nay.

Theo Bộ Công Thương, việc kiểm tra lần này nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với mặt hàng xăng dầu, đảm bảo dự trữ, nguồn cung, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân; kịp thời kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chính sách, lợi dụng tình hình khó khăn về nguồn cung xăng dầu để đầu cơ, găm hàng, buôn lậu, trục lợi gây rối loạn thị trường, đứt gãy nguồn cung cục bộ.

Trọng tâm đợt kiểm tra là đánh giá việc chấp hành quy định về dự trữ xăng dầu bắt buộc kể từ 1/1 đến thời điểm kiểm tra; việc duy trì điều kiện với thương nhân phân phối xăng dầu kể từ ngày được Bộ Công Thương cấp phép.

Đáng chú ý, Bộ Công Thương yêu cầu lập đoàn kiểm tra liên ngành tại địa phương, do Sở Công Thương chủ trì. Hoạt động kiểm tra phải hoàn thành trước ngày 30/5; sau đó, các đơn vị tổng hợp, báo cáo kết quả về Bộ Công Thương trước ngày 10/6.

Bộ Công Thương đề nghị kiểm tra 180 thương nhân phân phối xăng dầu về dự trữ từ đầu năm.

Danh sách kiểm tra lần này cho thấy phạm vi triển khai trên diện rộng, khoảng 180 doanh nghiệp tại nhiều địa phương như Hà Nội, TPHCM, An Giang, Bắc Ninh, Đồng Nai, Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa…

Việc kiểm tra trên diện rộng lần này diễn ra trong bối cảnh thị trường xăng dầu vẫn chịu áp lực từ giá dầu thế giới biến động mạnh và yêu cầu đảm bảo nguồn cung trong nước ngày càng cao.

Theo quy định hiện nay, thương nhân phân phối xăng dầu phải duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu tương đương khoảng 5 ngày cung ứng (tính theo sản lượng bình quân tiêu thụ trong hệ thống phân phối của doanh nghiệp). Nghĩa vụ này nhằm bảo đảm khả năng cung ứng ổn định trong trường hợp nguồn nhập khẩu hoặc nguồn từ nhà máy bị gián đoạn.

Trong đợt kiểm tra lần này, Bộ Công Thương cho biết, không dừng ở việc kiểm tra “có hay không” dự trữ, mà yêu cầu bóc tách chi tiết số liệu tồn kho theo từng tháng từ tháng 1 đến thời điểm kiểm tra, bao gồm tồn kho đầu kỳ, nhập - xuất và tồn kho thực tế tại thời điểm kiểm tra.

#xăng dầu #kiểm tra xăng dầu #dự trữ xăng dầu #thương nhân phân phối #Bộ Công Thương #doanh nghiệp xăng dầu

