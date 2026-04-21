'Mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững như hai cánh của một con chim'

TPO - “Chúng ta chỉ có thể đạt được tăng trưởng cao trong thời gian dài khi có nền kinh tế vĩ mô ổn định và ngược lại. Vì vậy, Chính phủ xác định, ổn định kinh tế vĩ mô là điều kiện tiên quyết, nền tảng để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao liên tục và ổn định”, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ.

Tiếp cận toàn diện mô hình tăng trưởng mới

Cuối phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, sáng 21/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tiếp thu, giải trình, trao đổi thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Theo ông Thắng, nhiều đại biểu quan tâm “tăng trưởng kinh tế cao và bền vững”, đây là nhiệm vụ Đại hội XIV đặt ra để hướng tới đạt được 2 mục tiêu 100 năm. Phó Thủ tướng nêu rõ, đây là “nhiệm vụ rất khó và rất thách thức trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, khó lường và bất lợi”.

“Mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững như hai cánh của một con chim, có sự gắn bó chặt chẽ, tương hỗ lẫn nhau. Chúng ta chỉ có thể đạt được tăng trưởng cao trong thời gian dài khi có nền kinh tế vĩ mô ổn định và ngược lại. Vì vậy, Chính phủ xác định, ổn định kinh tế vĩ mô là điều kiện tiên quyết, nền tảng để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao liên tục và ổn định”, ông Thắng nêu rõ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Như Ý.

Phó Thủ tướng thông tin thêm, Hội nghị Trung ương 3 tới đây sẽ xây dựng nghị quyết về đổi mới mô hình tăng trưởng, theo hướng tiếp cận toàn diện mô hình tăng trưởng mới, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện.

Theo ông Thắng, để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng cao, ổn định, thực chất và bền vững, không có con đường nào khác ngoài đổi mới mô hình tăng trưởng. Chắc chắn, nhiệm vụ này phải thực hiện mạnh mẽ, với sự thay đổi căn bản về cấu trúc của nền kinh tế và cải thiện thực chất đời sống của nhân dân.

“Đây là thách thức rất lớn, là yêu cầu bắt buộc để chúng ta có thể vượt qua bẫy thu nhập trung bình, bắt kịp và tiến cùng với thế giới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển”, Phó Thủ tướng nêu.

Huy động tối đa 3,3 triệu tỷ từ các dự án tồn đọng

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Chính phủ đã trình Quốc hội 11 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu giai đoạn tới với 92 nhiệm vụ cụ thể, và những nhiệm vụ cần triển khai ngay trong năm nay gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện tăng trưởng 2 con số.

Phó Thủ tướng lưu ý, nền kinh tế chỉ có thể ổn định khi chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ hoạt động hiệu quả, phối hợp nhịp nhàng. Về đầu tư công, dứt khoát phải phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch, gắn chất lượng đi với tiến độ.

Chính phủ cũng trình Quốc hội ban hành chính sách tháo gỡ toàn diện cho các dự án khó khăn, tồn đọng, huy động tối đa nguồn lực khoảng 3,3 triệu tỷ đồng cho tăng trưởng kinh tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tiếp thu, giải trình. Ảnh: Như Ý

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cho biết sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, yêu cầu tất cả các bộ ngành tập trung giảm tối đa 50% thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ; đơn giản hóa, cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết và ít nhất 30% ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện...

Quản lý thống nhất an toàn thực phẩm

Nêu vấn đề an toàn thực phẩm, Phó Thủ tướng chia sẻ, thời gian vừa qua, Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị, toàn xã hội đã đấu tranh không khoan nhượng đối với tội phạm liên quan đến an toàn thực phẩm.

“Chính phủ đang chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm. Việc này phải làm thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ", ông nói.

Theo Phó Thủ tướng, hằng năm, các cấp tăng cường kiểm tra với hơn 300.000 cơ sở về an toàn thực phẩm, xử lý rất nhiều những vụ vi phạm. Bộ Công an có nhiều chuyên án từ cấp trung ương đến cấp địa phương để phát hiện, xử lý nghiêm tội phạm liên quan đến an toàn thực phẩm...

Chính phủ cũng đang chỉ đạo xây dựng đề án cơ quan quản lý thống nhất an toàn thực phẩm để tránh chồng chéo, tránh khoảng trống trong quản lý. “Tinh thần là đấu tranh không có vùng cấm và không có ngoại lệ nhằm bảo vệ sức khỏe của nhân dân”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.