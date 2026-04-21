TL Invest khẳng định vị thế với giải thưởng Top 5 Thương hiệu mạnh ASEAN 2026

Vừa qua, TL Invest đã chính thức được vinh danh trong hạng mục "Top 5 Thương hiệu mạnh ASEAN 2026" tại Singapore. Đây không chỉ là cột mốc khẳng định vị thế quốc tế của doanh nghiệp mà còn là minh chứng cho sự thành công của mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện "Cell - Body - Soul".

Ngày 18/04/2026, tại Singapore, Lễ kỷ niệm 10 năm Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam - ASEAN và Lễ công bố Thương hiệu mạnh ASEAN 2026 đã diễn ra trang trọng với sự góp mặt của hơn 300 doanh nghiệp uy tín hàng đầu khu vực. Trong khuôn khổ sự kiện, TL Invest - hệ sinh thái đa lĩnh vực đã ghi danh vào Top 5 Thương hiệu mạnh ASEAN. Thành tựu này tiếp nối chuỗi thành công sau giải thưởng Top 10 Thương hiệu mạnh Quốc gia đầu năm 2026, đánh dấu bước tiến trên hành trình kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng.

TL Invest được vinh danh trong hạng mục "Top 5 Thương hiệu mạnh ASEAN 2026" tại Singapore

SEI International: "Trái tim" chăm sóc sức khỏe trong hệ sinh thái TL Invest

Trong bối cảnh nền kinh tế khu vực đang chuyển mình mạnh mẽ hướng tới sự bền vững, TL Invest đã định vị là công ty đa lĩnh vực, chú trọng kiến tạo hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng cao cấp. Trong đó, SEI International ra đời như một thương hiệu chuyên biệt, chịu trách nhiệm vận hành toàn bộ các giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động của doanh nghiệp.

Ông Phạm Văn Lâm - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư T&L nhận giải thưởng

Lấy triết lý "Cell - Body - Soul" làm kim chỉ nam, SEI International định nghĩa lại khái niệm sức khỏe thực thụ là trạng thái hài hòa tuyệt đối giữa tế bào, cơ thể và tâm trí. Điểm sáng đột phá mang lại danh tiếng cho SEI International chính là giải pháp sức khỏe tái tạo từ tế bào gốc Nhật Bản. SEI International hiểu rằng, để có một cơ thể khỏe mạnh và tâm trí bình an, gốc rễ phải bắt đầu từ việc chăm sóc và tái tạo từng tế bào. Việc ứng dụng tinh hoa y học từ Nhật Bản - quốc gia đi đầu thế giới về công nghệ tế bào gốc - không chỉ giúp phục hồi các thương tổn từ sâu bên trong mà còn là chìa khóa vàng cho sự trường thọ và trẻ hóa. Thông điệp "Tái tạo tế bào - Khỏe mạnh thân - Bình an tâm" chính là lời cam kết được hiện thực hóa thông qua giải pháp trọn gói, đáp ứng những tiêu chuẩn sống khắt khe nhất của giới thượng lưu.

Chứng nhận “Top 5 thương hiệu mạnh ASEAN” là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của đội ngũ TL Invest

Khách hàng của SEI International - đặc biệt là phân khúc trên 50 tuổi và các gia đình thường tìm kiếm một phong cách sống mới hơn là các dịch vụ y tế đơn lẻ. Quy trình cá nhân hóa tại đây bắt đầu từ việc tầm soát chuyên sâu để thấu hiểu từng chỉ số sinh học, từ đó thiết lập lộ trình chăm sóc tế bào gốc kết hợp cùng chế độ thực dưỡng khoa học, thiền chuông và yoga. Tất cả được vận hành trong không gian nghỉ dưỡng cao cấp, giúp mỗi cá nhân tái tạo năng lượng và tìm thấy sự an nhiên tự tại giữa nhịp sống hiện đại.

TL Invest sánh vai cùng các thương hiệu lớn Việt Nam và khu vực ASEAN

Giữa một thị trường dịch vụ sức khỏe đang bão hòa với các gói nghỉ dưỡng rời rạc, SEI International khẳng định sự khác biệt nhờ chiến lược cá nhân hóa triệt để và mô hình tư vấn - theo dõi - đồng hành xuyên suốt quá trình. Thay vì cung cấp giải pháp đại trà, mỗi khách hàng được thiết kế một lộ trình riêng biệt dựa trên tình trạng thể chất và nhu cầu tinh thần. Đội ngũ chuyên gia tận tâm luôn theo sát để điều chỉnh từng bước, đảm bảo hiệu quả tối ưu và lâu dài nhất.

Tầm nhìn này hoàn toàn phù hợp với các tiêu chí của giải thưởng Thương hiệu mạnh ASEAN 2026: không chỉ yêu cầu về năng lực tài chính mà còn đòi hỏi sự đổi mới không ngừng về khoa học công nghệ. Việc tiên phong mang công nghệ tế bào gốc Nhật Bản về phục vụ người Việt chính là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần "dám nghĩ, dám làm" của ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Khẳng định bản sắc Việt trên bản đồ kinh tế ASEAN

Danh hiệu Top 5 Thương hiệu mạnh ASEAN 2026 được trao tại Singapore mang lại ý nghĩa lớn lao với đội ngũ TL Invest. Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Singapore đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất, giải thưởng này là cơ hội để doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện mình theo các quy chuẩn quốc tế cao nhất.

Chia sẻ về dấu mốc này, đại diện ban lãnh đạo TL Invest, ông Phạm Văn Lâm chia sẻ: "Chúng tôi xem sự ghi nhận này là một nguồn động viên to lớn nhưng cũng là trách nhiệm trước niềm tin của khách hàng. Trong tương lai, TL Invest sẽ kiên trì với triết lý chăm sóc sức khỏe chủ động, không ngừng nâng cấp hệ sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp công nghệ tế bào gốc để mang lại giá trị thực cho cộng đồng".

Với sứ mệnh phụng sự và chú trọng vào chất lượng, TL Invest đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành điểm tựa tin cậy về sức khỏe toàn diện tại khu vực, kiến tạo nên những giá trị sống viên mãn và lâu bền.