Ủy ban Chứng khoán 'sờ gáy' loạt doanh nghiệp

TPO - Nhiều doanh nghiệp vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt do vi phạm công bố thông tin, với nhiều tài liệu quan trọng như báo cáo tài chính, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu, sử dụng nguồn vốn phát hành trái phiếu... Lãnh đạo một doanh nghiệp bị phạt do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố nhiều quyết định xử phạt cá nhân, doanh nghiệp vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chính khoán.

Trong đó, CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Vinaconex (Vinaconex 34) bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Công ty không công bố các tài liệu bắt buộc gồm: báo cáo tài chính đã kiểm toán, báo cáo thường niên, báo cáo quản trị công ty các năm 2022, 2023 và 2024, cùng báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023-2025. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng không công bố tài liệu, biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2023, 2024 và 2025.

Nhiều doanh nghiệp vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt.

CTCP Năng lượng Bitexco cũng bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định do không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với báo cáo tài chính năm 2020 và bán niên 2021, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu và báo cáo sử dụng nguồn vốn phát hành trái phiếu cùng kỳ.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn công bố thông tin không đúng thời hạn về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn (mã BITEXCOL1620001), báo cáo tài chính năm 2021 và tình hình thanh toán, sử dụng vốn trái phiếu năm 2021.

Trường hợp khác, CTCP Đầu tư - Phát triển Đô thị Ân Phú cũng bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định.

Công ty không gửi thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022. Ân Phú còn công bố thông tin không đúng thời hạn đối với báo cáo sử dụng vốn phát hành trái phiếu, báo cáo tài chính năm 2021, cùng kết quả chào bán các mã trái phiếu APBCH2125001, APBCH2225001, APBCH2225002 và báo cáo tài chính, báo cáo sử dụng vốn bán niên 2022.

CTCP Chứng khoán Tiên Phong bị phạt tổng cộng 185 triệu đồng do vi phạm quy định về công bố và báo cáo thông tin. Trong đó, 92,5 triệu đồng là tiền phạt do không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn các thông tin như: tình hình sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu năm 2022, kết quả chào bán trái phiếu mã ORSH2328001 và báo cáo tài chính năm 2024.

Ngoài ra, công ty cũng bị phạt 92,5 triệu đồng do không báo cáo hoặc báo cáo chậm cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấm dứt hợp đồng với người có chứng chỉ hành nghề, cũng như các báo cáo định kỳ như báo cáo thường niên 2023, báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2024.

Ngoài các doanh nghiệp, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng vừa xử phạt ông Nguyễn Văn Thiện - Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (mã FID) 205,85 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu theo quy định.

Ngày 4/7/2025, ông Thiện đã bán hơn 1,17 triệu cổ phiếu FID, tương đương 11,76 tỷ đồng theo mệnh giá, nhưng không thực hiện báo cáo, công bố thông tin trước giao dịch theo quy định. Ngoài tiền phạt, ông Thiện còn bị đình chỉ giao dịch chứng khoán trong thời hạn 4 tháng.