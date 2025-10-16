Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Chứng khoán xuất hiện thương vụ 'khủng'

Việt Linh
TPO - Cổ phiếu MSN của Masan trở thành tâm điểm hôm nay (16/10) khi bật tăng trần ngay đầu phiên, ghi nhận giao dịch thỏa thuận “khủng” lên tới hơn 44 triệu đơn vị, tổng giá trị thương vụ ước tính hơn 127 triệu USD. Sự đồng thuận của các mã lớn kéo VN-Index tăng điểm.

MSN tăng trần lên mức 88.200 đồng/cổ phiếu và duy trì mức giá này đến khi đóng cửa. Bên mua áp đảo với hơn 7,2 triệu cổ phiếu vẫn còn dư mua giá trần, cho thấy sức hút mạnh mẽ từ dòng tiền.

Đáng chú ý, MSN ghi nhận giao dịch thỏa thuận “khủng” lên tới hơn 44 triệu đơn vị.

Theo thông tin từ thị trường, cổ phiếu MSN đang thu hút sự chú ý sau khi xuất hiện thông tin về thương vụ thoái vốn của SK Invest Vina I - đơn vị thuộc SK Group (Hàn Quốc). Cụ thể, nhà đầu tư này đang chào bán khoảng 42,6 triệu cổ phiếu MSN, tương đương gần 3,6% lượng cổ phiếu lưu hành, với giá trong khoảng 78.000 - 79.300 đồng/cổ phiếu.

Tổng giá trị thương vụ ước tính hơn 127 triệu USD. Diễn biến này khiến giới đầu tư đồn đoán khả năng Masan sẽ đón thêm đối tác ngoại mới.

screen-shot-2025-10-16-at-170704.png
VIC trở lại vị trí đầu trong nhóm dẫn dắt thị trường.

Không chỉ MSN, thị trường hôm nay còn chứng kiến sự trở lại của nhóm Vingroup - yếu tố góp phần củng cố đà tăng cho VN-Index. Cổ phiếu VIC dẫn đầu nhóm nâng đỡ chỉ số, trong khi VRE cũng nằm trong nhóm tăng mạnh. Ở chiều ngược lại, VHM và VPL vẫn giao dịch trong sắc đỏ.

Cùng với đó, loạt mã lớn như VJC, VCB, TCB, BID và nhóm Gelex (GEX, GEE) đều diễn biến tích cực, góp phần củng cố tâm lý hứng khởi. GEE tăng trần, GEX tăng hơn 4% và tiếp tục dẫn đầu thanh khoản toàn sàn. Tổng thanh khoản HoSE vọt lên gần 40.000 tỷ đồng - mức cao hiếm thấy trong nhiều phiên, phản ánh dòng tiền đang quay lại nhóm cổ phiếu dẫn dắt và bất động sản.

Các mã bất động sản như NLG, DIG, DXS, DXG đồng loạt tăng trần, trong khi PDR, NVL, CEO, TCH, SCR… cũng ghi nhận khối lượng giao dịch hàng chục triệu đơn vị. Đặc biệt, khối ngoại bất ngờ quay lại mua ròng hơn 420 tỷ đồng, tập trung mạnh vào NLG, DXG, GEX. Cổ phiếu VIX chấm dứt chuỗi 5 phiên bán ròng liên tiếp.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 8,9 điểm (0,51%) lên 1.766,85 điểm. HNX-Index tăng 0,35% lên 277,08 điểm. UPCoM-Index gần như đi ngang ở mức 112,37 điểm.

Việt Linh
#MSN #Masan #thị trường chứng khoán #giao dịch khủng #thoái vốn SK Group #VN-Index #dòng tiền

